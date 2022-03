Wie in einer Castingshow wird nach einem neuen Eigentürmer des Klubs gefahndet. Die Regierung um Boris Johnson hat sich dabei selbst das letzte Wort gegeben - und steht nun in der Verantwortung.

Von Sven Haist, London

Die Feilbietung des Chelsea Football Club erinnert in diesen Tagen an eine öffentlich abgehaltene Castingshow, in der jeder Kaufinteressent um die Gunst der Gutachter buhlt. Zum Einsendeschluss der Bewerbungsunterlagen am vergangenen Freitag haben circa zehn Bieter, vorwiegend Bündnisse hochvermögender Geschäftsleute, ihren Hut in den Ring geworfen, um sich für den spektakulären Auswahlprozess in Position zu bringen.