Liverpool und Atlético in der Champions LeagueSimeone fliegt, Slot schwärmt von Wirtz

Lesezeit: 3 Min.

Ein Zuschauer soll Diego Simeone übel beleidigt haben, deshalb regte sich der Atlético-Trainer in Liverpool gehörig auf. Das Spiel verlor sein Team auf dramatische Weise 2:3.
Beim 2:3 in Anfield führt ein Wutausbruch von Atlético-Coach Simeone zu Gerangel und einem Platzverweis des Argentiniers. Die Tumulte passieren am Ende eines aufregenden Spiels, in dem Liverpool mal wieder das letzte Tor erzielt.

Von Sven Haist, Liverpool

Diego Simeone näherte sich dem Vierten Offiziellen an der Seitenlinie und zeigte wiederholt den rechten Mittelfinger. Der Ärger des Trainers von Atlético Madrid richtete sich nach dem Siegtreffer des FC Liverpool in der Nachspielzeit dieses Champions-League-Fights jedoch nicht gegen das Schiedsrichtergespann – sondern gegen einen Zuschauer auf der Haupttribüne. Der Mann, der hinter der Trainerzone der Spanier saß, soll ihn mit der besagten Geste und weiteren primitiven Beleidigungen bedacht haben, erklärte der Argentinier später. Wahrgenommen hatte Simeone all das, als er frustriert vom Spielfeld weglief und auf dem Weg zur Bank den Blick Richtung gegnerischer Anhänger hob. Es folgten eine wortreiche Konfrontation und ein Gerangel.

Florian Wirtz beim FC Liverpool
:135 Millionen für garantierte Kreativität

Nach langer Anbahnung ist der Rekordtransfer von Florian Wirtz zum FC Liverpool perfekt. Der 22-Jährige ist nun der teuerste deutsche Fußballer  – und steht bei seinem neuen Klub im Zentrum eines neuen taktischen Plans.

SZ PlusVon Sven Haist

