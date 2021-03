Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. Im Achtelfinal-Rückspiel setzte sich das Team von Trainer Stephan Lerch wie bereits im Hinspiel gegen LSK Kvinner 2:0 (2:0) durch. Das Rückspiel fand aufgrund der Reiseeinschränkungen wegen der Pandemie nicht beim siebenmaligen Meister in Norwegen, sondern im ungarischen Györ statt. Für die Wolfsburger Treffer sorgten am Mittwochnachmittag Pia-Sophie Wolter (43.) und Ingrid Syrstad Engen (45.+1). Das Fernziel des deutschen Meisters heißt Göteborg, wo am 16. Mai das Endspiel stattfinden soll. Die Viertelfinal-Begegnungen werden am Freitag ausgelost.