Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg und der FC Bayern haben gute Chancen aufs Achtelfinale der Champions League. Wolfsburg setzte sich im Zwischenrunden-Hinspiel am Mittwoch bei KFF Mitrovica in Pristina 10:0 (3:0) durch. Die Bayern gewannen dank eines Treffers von Mandy Islacker in der Nachspielzeit 2:1 (0:0) beim schwedischen Vize-Champion Göteborg FC. Die Rückspiele in Deutschland finden am 25. September statt.