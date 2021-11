Wolfsburgs Stürmer Nmecha:Strategisch einwandfreier Auftritt

Von Thomas Hürner, Wolfsburg

So ein Champions-League-Abend ist immer auch ein Gang über den Laufsteg. Sehen und gesehen werden, die Hautevolee der Fußballbranche wirft sich in Schale, das Hochglanzprodukt braucht schließlich Hochglanzbilder. Auch Florian Kohfeldt, aus Bremer Zeiten noch bekannt als Dampfmacher in Jogginghose und Kapuzenzipper, kam deshalb nicht umhin, sich bei seinem Premieren-Spiel in der Königsklasse besonders adrett zu präsentieren: graumelierter Pullover, schwarzer Blazer, der Scheitel wie am Lineal gezogen. Der Trainer des VfL Wolfsburg hatte sich keine Blöße gegeben, sein Outfit passte hervorragend ins neue Ambiente.

Kohfeldt versicherte glaubhaft, er habe sich "wohl gefühlt" in der ungewohnten Dienstkleidung, aber das war gewiss nicht der einzige Grund für seine deutlich spürbare Lockerheit am Dienstagabend: Der 2:1-Heimerfolg seines Teams gegen RB Salzburg wahrte alle Chancen, im Wettbewerb zu überwintern und hinterließ den Eindruck eines tadellosen Gesamtwerks, an dem sich alle Akteure gleichermaßen beteiligt hatten. Das dürfte auch einem prominenten Gast auf der Tribüne gefallen haben, der qua Amt nicht zur Neutralität verpflichtet ist, wenn deutsche Mannschaften auf europäischer Mission sind. Bundestrainer Hansi Flick war in die Wolfsburger Arena gekommen, um sich einen Eindruck über den Leistungsstand potenzieller Nationalspieler zu verschaffen.

"Ich habe einfach so hart wie möglich draufgekickt", sagt der Torschütze Nmecha über seinen Treffer

Bei Kohfeldt hatte sich Flick bereits im Vorfeld angekündigt, weshalb davon auszugehen ist, dass der VfL-Coach bei seinen Spielern einen entsprechenden Hinweis hinterlassen hat. Auffällig war jedenfalls, wie wirkungsvoll die vier Gründe für den Besuch des Bundestrainers zusammenarbeiteten, denn die Tore des VfL waren jeweils ein Fabrikat aus rein deutscher Herstellung: Bereits in der zweiten Minute passte der Mittelfeldmann Yannick Gerhardt (ein Länderspiel) quer durch den Fünfmeterraum zum nach vorne gerückten Außenverteidiger Ridle Baku (zwei Länderspiele), der freistehend zum 1:0 traf.

Ein schöner und flotter Spielzug war das, keine Frage, aber im direkten Vergleich mit dem zweiten Wolfsburger Tor konnten allenfalls durchschnittliche Haltungsnoten an die Protagonisten vergeben werden. Ein Diagionalpass des Mittelfeldstrategen Maximilian Arnold (ein Länderspiel), den Trainer Kohfeldt nicht zu Unrecht als "Weltklasse" adelte, spaltete die Salzburger Defensive in ihre Einzelteile und landete punktgenau auf der Brust von Stürmer Lukas Nmecha (null Länderspiele), der den Ball in akkurater Maßarbeit in den Winkel jagte. "Ich habe einfach so hart wie möglich draufgekickt", sagte der Torschütze, "und dann ist er da oben reingegangen". Auf Nachfrage eines Reporters verneinte Nmecha die These, dass es sich womöglich um einen seltenen Glücksschuss gehandelt habe. Der Treffer sei eher so ein "Instinkt-Ding" gewesen, erklärte der 22-Jährige.

Detailansicht öffnen Wirkungsvolle Zusammenarbeit: Yannick Gerhardt (Mitte) setzte sich wie Ridle Baku, Maximilian Arnold und Lukas Nmecha vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick gut in Szene. (Foto: Swen Pförtner/dpa)

Da wird der Bundestrainer sicher genau hingehört haben, denn "Instinkt" gilt ja nicht als die schlechteste Eigenschaft eines Stürmers - zumal dann, wenn er für ein bedenklich mittelstürmerloses Land spielberechtigt ist. Spätestens seit der U21-Europameisterschaft im vergangenen Sommer, die Nmecha als Titelgewinner und Torschützenkönig abschloss, werden große Erwartungen in ihn hineinprojiziert. "Lukas hat außergewöhnliche Fähigkeiten", lobte VfL-Trainer Kohfeldt, der aber sogleich anmahnte, dass noch lange kein Grund für Überschwang gegeben sei. Ihm gefiel aber, wie vielseitig Nmecha seine Rolle gegen Salzburg interpretierte, wie er mit seiner Schnelligkeit "die Tiefe bedrohte" und mit seinem Fleiß hinten Löcher stopfte.

Nmecha spielt variabel und fleißig, Flick dürfte dies gefallen haben

In der Tat war Nmecha, der vor der Saison von Manchester City verpflichtet worden war, immer wieder an den richtigen Orten aufzufinden, er legte einen strategisch einwandfreien Auftritt hin: Bei Ballbesitz des Gegners bildete er gemeinsam mit Stürmerkollege Wout Weghorst die erste Pressingreihe, im eigenen Aufbauspiel ließ er sich mitunter auf die Zehnerposition fallen - und wenn die Außenverteidiger nach vorne marschierten, dann war es Nmecha, der als Absicherung im Rückraum verblieb. "Das ist das, was ich erwarte von meinen Spielern", sagte Kohfeldt, der allerdings keine "Werbung" für Werkself-Fußballer beim hohen Besuch auf der Tribüne hinterlegen wollte.

"Der Hansi", sagte Kohfeldt, habe schon "ein gutes Auge". Für weitergehende Informationen könne der Bundestrainer aber jederzeit anrufen, fügte der VfL-Coach hinzu: "Entscheidend ist aber, was die Jungs auf dem Platz machen." Eher unauffällig blieb in der Wolfsburger Arena ausgerechnet ein Spieler, der bereits von Flick für die DFB-Elf nominiert wurde: Salzburgs Stürmer Karim Adeyemi. Der 19-Jährige war es, der zuletzt Nmechas möglichen Kaderplatz eingenommen hatte.