Von Anna Dreher

In der 71. Minute durften Laura Donhauser und Cinzia Zehnder auf den Platz. Kurz danach folgte ihnen Gia Corley. Und dass in einem Champions-League-Rückspiel um den Einzug ins Achtelfinale drei Fußballerinnen relativ viel Einsatzzeit bekommen sollten, die bislang bei der ersten Garde des FC Bayern nicht groß in Erscheinung getreten sind, zeigte dann doch sehr deutlich, wie einseitig die Angelegenheit am Mittwochabend war. Vergangene Woche hatte das Team von Trainer Jens Scheuer 3:1 bei Ajax Amsterdam gewonnen, sich dabei aber bisweilen schwer getan. Dieses Mal lautete das Ergebnis ähnlich, 3:0 (1:0), das Auftreten war ein anderes.

Ob es also etwas auszusetzen gab? "Überhaupt nicht", sagte Scheuer. "Wir wollten gleich nach vorne spielen. Dass das so überragend geklappt hat, ist natürlich fantastisch. Das hat uns den Weg geebnet." Bis zum ersten Tor vergingen gerade einmal 27 Sekunden. Bei einem überlegt ausgeführten Angriff, eingeleitet von der ohnehin sehr umtriebigen Carolin Simon, landete der Ball bei Lineth Beerensteyn, die mühelos das 1:0 schoss. Ajax zeigte sich davon kaum eingeschüchtert und wesentlich offensiver als zuletzt. Im Hinspiel hatte es Bayern an Präzision gegen die dicht stehende Defensive der Niederländerinnen gefehlt, auch dieses Mal blieben diverse Chancen ungenutzt - insgesamt aber strahlte die Mannschaft durchweg Souveränität und Gefahr aus.

Auch der VfL Wolfsburg hat das Champions-League-Achtelfinale erreicht

Ähnlich schnell und ähnlich schön eingeleitet wie der erste fiel der zweite Treffer. Kurz nach der Pause prallte dabei der erste Abschluss von Lea Schüller noch an Lize Kop ab, bei Schüllers Nachschuss aber blieb die Ajax-Torhüterin chancenlos (47. Minute). Und schließlich war es ein Elfmeter, der die Hoffnung der Gäste endgültig zunichte machte, diese Partie doch noch irgendwie drehen zu können. Nach einem Foul an Linda Dallmann verwandelte Sydney Lohmann in der 69. Minute abgeklärt zum 3:0 ins untere linke Eck. "Wir wollten das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen", sagte die 20-Jährige, die bereits vergangene Woche gegen Ajax getroffen hatte. "Das Momentum passt. Aber es würde nicht ohne die Mannschaft gehen."

Die Münchnerinnen sind damit wettbewerbsübergreifend seit 14 Partien ungeschlagen. In der am Sonntag beendeten Hinrunde der Bundesliga stehen sie mit 32:1 Toren auf Platz eins, fünf Punkte vor dem VfL Wolfsburg (37:9), der am Mittwoch gegen Spartak Subotica in der Champions League ebenfalls die nächste Runde erreichte. Diesen Sonntag geht es für den letzten Auftritt vor der Winterpause noch zum SC Sand (14 Uhr), bevor es dann im Februar weitergeht. Das Hinspiel hatte der FC Bayern 6:0 gewonnen. Es könnte also gut sein, dass Jens Scheuer erneut manch junger Spielerin eine Chance gibt, sich zu beweisen.