Zum Hauptinhalt springen

Villarreal-Trainer Marcelino„Dortmund ist sehr gefährlich im Umschaltspiel“

Lesezeit: 8 Min.

Marcelino García Toral, kurz: Marcelino, Cheftrainer des FC Villarreal, der am Dienstag auf Borussia Dortmund trifft.
Marcelino García Toral, kurz: Marcelino, Cheftrainer des FC Villarreal, der am Dienstag auf Borussia Dortmund trifft. (Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Marcelino, Trainer des FC Villarreal, schwärmt vom nächsten Champions-League-Gegner Dortmund und von der Attraktivität des deutschen Fußballs – und erklärt, wie man auch mit schmaleren Mitteln gegen große Klubs international bestehen kann.

Interview von Javier Cáceres

Am Dienstag gastiert Marcelino García Toral, 60, mit seinem FC Villarreal in der Champions League bei Borussia Dortmund. Damit geht, wie der Trainer des Tabellendritten der spanischen Liga im SZ-Gespräch verrät, ein Wunsch in Erfüllung: „Vor der Auslosung hatte ich mir von den Teams, die in Topf 1 waren, Dortmund als Auswärtsgegner gewünscht. Weil ja klar war, dass uns alle Teams aus Topf 1 auswärts vor maximale Schwierigkeiten stellen würden. Dortmund hat dieses berühmte Stadion und diese Gelbe Wand, die wollte ich sehr gern kennenlernen“, sagt Marcelino und lächelt: „Ich freue mich wirklich sehr darauf.“

Zur SZ-Startseite

Neapel und Maradona
:Stadt Gottes

Seit fünf Jahren ist Diego Maradona jetzt tot. Aber in Neapel lebt er weiter: auf Hauswänden und Kühlschrankmagneten, als Retter, Inspiration und gutes Geschäft. Er hat sogar – ausgerechnet er! – die Drogendealer vertrieben. Eine moderne Heiligengeschichte.

SZ PlusVon Javier Cáceres

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite