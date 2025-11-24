Am Dienstag gastiert Marcelino García Toral, 60, mit seinem FC Villarreal in der Champions League bei Borussia Dortmund. Damit geht, wie der Trainer des Tabellendritten der spanischen Liga im SZ-Gespräch verrät, ein Wunsch in Erfüllung: „Vor der Auslosung hatte ich mir von den Teams, die in Topf 1 waren, Dortmund als Auswärtsgegner gewünscht. Weil ja klar war, dass uns alle Teams aus Topf 1 auswärts vor maximale Schwierigkeiten stellen würden. Dortmund hat dieses berühmte Stadion und diese Gelbe Wand, die wollte ich sehr gern kennenlernen“, sagt Marcelino und lächelt: „Ich freue mich wirklich sehr darauf.“