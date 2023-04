Von Philipp Schneider, München

Zwei Tage vor dem großen Spiel geht es los. Nachrichten der höchsten Wichtigkeitsstufe trudeln im Minutentakt über die Ticker: "Wunder-Hoffnung! Choupo-Moting wieder im Training". Kurz darauf: "Hoffen auf das Ende der Offensivflaute!" Kein Ende nehmen die breaking news, auch ein first contact wird gemeldet: Choupo-Moting tritt wieder gegen einen Ball. So viel Wirbel um kleine Beobachtungen gab es zuletzt wohl nur beim Besuch von König Charles III. und Camilla in Hamburg. (14.22 Uhr: "Charles auf Hafenfahrt zum ehemaligen Kohlekraftwerk Moorburg" - 15.01 Uhr: Camilla besucht Grundschule und liest "Der Grüffelo").

Am Tag vor dem großen Spiel geht es weiter mit der Choupomania, alle Kameras sind an der Säbener Straße auf den einzigen erfahrenen Mittelstürmer im Kader des FC Bayern gerichtet. "Choupo-Moting nimmt an allen Übungen teil", wird glücklich reportiert, im Anschluss an das Mannschaftstraining absolviert der Rekonvaleszent noch ein kurzes Programm mit Athletiktrainer Dr. Holger Broich.

Doch, nanu? "Er fasst sich währenddessen aber auch ans Knie!"

Nun wüsste man gerne mal, ob es sich Eric Maxim Choupo-Moting vor Saisonbeginn ausgemalt hat, dass er irgendwann als Wunder-Hoffnung des FC Bayern auf dem Weg zu einer noch immer möglichen Glorie in der Champions League bezeichnet werden würde. Im vergangenen Sommer, das zur Erinnerung, hatten sie ja ausgerechnet beim Gerd-Müller-Klub aus München die Idee ausgerufen, es nun einmal ohne klassischen Mittelstürmer zu versuchen. Choupo-Moting, auf den zuvor im Schatten des großen Robert Lewandowski kaum Licht gefallen war, musste ernüchtert zur Kenntnis nehmen, dass zeitgleich mit dem Schattenwerfer die ganze Sonne für ihn verschwand: Als Lewandowski nach Barcelona wechselte, wurde bei den Bayern der Berufsstand von Gerd Müller, Choupo-Moting, Mario Gomez und Lewandowski für ausgestorben erklärt: der des sogenannten klassischen Neuners.

Es war der Beginn eines Experiments, das sich spätestens im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals an diesem Mittwoch (21 Uhr) rächen könnte. Denn die Bayern müssen gegen Manchester City ein 0:3 aus dem Hinspiel aufholen. Sie brauchen also mindestens vier Tore. Die müsste irgendwer schießen. Entweder treten sie ganz ohne gelernten Mittelstürmer an - oder mit einem, der sich tags zuvor noch bei Dr. Broich ans Knie gefasst hat. Es ist die Folge eines Experiments, das wohl mehr dem freudig gelebten Zufall als einer Vision geschuldet war, als es der Sportvorstand Hasan Salihamidzic jemals zugeben könnte.

Eigentlich sollte Erling Haaland als Ersatz für Lewandowski kommen - dann gab es ein Treffen im Garten des Sportvorstands ...

Vor ziemlich genau einem Jahr wollte Salihamidzic die Naturgewalt Erling Haaland als Ersatz für Lewandowski verpflichten. Als dieser Plan "am nötigen Kleingeld scheiterte", wie Salihamidzic kürzlich zugab, wollten die Bayern plötzlich doch noch gern mit Lewandowski verlängern. Blöderweise war der zweimalige Weltfußballer jetzt beleidigt, weil die Bayern mit Haaland gesprochen hatten - und er wurde zusätzlich mal wieder von einer ausgeprägten Wanderlust gepackt, die ihn letztlich nach Spanien zog.

Als Salihamidzic daraufhin an einem lauen Sommerabend mit Björn Bezemer, dem Berater von Serge Gnabry, in seinem Garten saß, um über eine Vertragsverlängerung des Nationalspielers zu sprechen, da eröffnete ihm Bezemer beiläufig, dass sein Klient Sadio Mané soeben eine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool ausgeschlagen hatte. "In dem Gespräch dachte ich mir: Hoppla, da ist was möglich!", erklärte Salihamidzic später freudig in der Bild. Und so wurde sozusagen bei Würstchen oder Nackensteak die Idee geboren, die Fußballwelt mit lauter Flügelstürmern und ohne Zentralinstanz in Staunen zu versetzen.

In den ersten Saisonspielen mit diesem Ansatz wurden die Bayern zu Recht gefeiert. Mit Lichtgeschwindigkeit hatten sich Mané, Müller, Musiala, Coman, Sané und Gnabry durch die Abwehrreihen kombiniert, und auffällig war, wie solidarisch die Künstler den Ball zum Besserstehenden schoben. Hier schien kein echter Neuner ein Tor für sein Ego zu brauchen, am Ende standen trotzdem sechs oder sieben Tore auf der Anzeigetafel.

Das schöne Spiel mit vielen Toren von lauter selbstlosen Füßen kam dann schon im Herbst dem Trainer Julian Nagelsmann abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. In der Not fand Nagelsmann auf seiner Ersatzbank Choupo-Moting, und selbst langjährige Bayern-Reporter lernten im Crashkurs: Soso, ein Bindestrich gehört zwischen Choupo und Moting, aber keiner zwischen Eric und Maxim! Für eine Weile traf der 34-jährige Hamburger am laufenden Band. Aber zuletzt auch nicht mehr zuverlässig genug, um Nagelsmann den Job zu retten. Das von den Vorständen beim Rauswurf bemühte Narrativ beinhaltete die korrekte Beobachtung, dass die Mannschaft zu inkonstant gespielt habe, keine Entwicklung zu erkennen sei. Dass Nagelsmann allerdings eine Vollbremsung des mittelstürmerlosen Konzepts vornehmen musste, wurde nicht thematisiert.

Sein Nachfolger Thomas Tuchel, seit drei Wochen im Amt, hat ein torreiches Bayern-Spiel bislang noch gar nicht entdeckt. Anstelle von solidarischen Offensiven auf dem Rasen erlebte er handgreifliche Flügelkräfte in der Kabine: "Mané schlägt Sané", eine Schlagzeile, die mehr an einen Western mit Musik von Ennio Morricone erinnert als an "Mia san mia" und Harfenklänge. Wer in die Kabine reinhorcht, wie es so schön heißt, der hört von trainerübergreifend anstrengenden Positionskämpfen unter den zahlreichen, sehr baugleichen Offensivspielern. Überraschen können diese bei Lichte betrachtet nicht - seit Lewandowskis Abschied gibt es im Angriff keinen gesetzten Spieler, keine klare Hierarchie.

Nach einem halbwegs gelungenen 4:2 bei Tuchels Premiere gegen Dortmund, zu dem allerdings der gegnerische Torwart Kobel das wichtige 1:0 beisteuerte, folgten nur noch drei Treffer in den vier folgenden Tuchel-Partien: Gegen Manchester traf niemand, Dayot Upamecano beim Pokal-Aus gegen Freiburg (1:2), Matthijs de Ligt beim 1:0 in der Liga in Freiburg - und Benjamin Pavard zuletzt beim tristen 1:1 gegen Hoffenheim. Alle drei Torschützen sind Abwehrspieler.

"Es war nicht so, dass man das Gefühl hatte, dass die Offensiven Chance um Chance verballert haben", sagte der zwar grundsätzlich, aber nach dem müden Auftritt gegen Hoffenheim außergewöhnlich besorgte Joshua Kimmich: "Es geht uns etwas in der Box ab." Choupo-Moting ging mal wieder ab in der Box (bloß im negativen Wortsinn), schon das dritte Spiel nacheinander.

Die falsche, richtige oder erst in der Not gefundene Neun, sie ist nun konsequenterweise das große Thema über diesem Viertelfinal-Rückspiel. Noch weiß niemand, ob und - wenn ja - wie viele Minuten die Münchner auf die Dienste von Choupo-Moting vertrauen können. Tuchel erklärte am Dienstagabend, wenn eine Reaktion seines Knies ausbleibe, dann sei der Stürmer ein Kandidat für die Startelf: "Weil er eben der Neuner ist im Kader." Das klang definitiv so, als sei für Tuchel eine Mannschaft ohne Neuner nicht erstrebenswert. Was man weiß: Die Bayern werden es auf der anderen Seite mit dem garantiert neunerigsten Neuner aller Neuner weltweit zu tun bekommen: Erling Haaland. Der Norweger, 22, hat am Wochenende für City seine Tore 31 und 32 im erst 30. Saisonspiel der Premier League erzielt - nur noch zwei Treffer fehlen ihm zum geteilten Rekord von Andy Cole und Alan Shearer; in der Champions Legaue steht er bereits bei elf Saisontoren. Und wenn man sein Profil von der linken Seite aus anschaut, mit seinem Pferdeschwanz, der am runden Kopf baumelt, dann sieht Haaland inzwischen sogar aus wie eine Neun.

Dass die Bayern genau diesen Stürmer, den sie selbst zu Beginn ihres Null-Mittelstürmer-Experiments angefragt hatten, jetzt ausgerechnet in einer Mannschaft von Pep Guardiola wiedersehen, ist eine feine Pointe. Der Katalane gilt seit seiner großen Zeit beim FC Barcelona als Erfinder der falschen Neun, als ein geistiger Vater des Tiki-Taka. Einen Büffel wie Haaland hätte man dem Ballbesitz- und Querpassliebhaber Guardiola früher nicht mal unterjubeln können, wenn man ihm eine Paketlösung mit drei feinfüßigen Thiagos angeboten hätte. Inzwischen aber scheinen der fußballphilosophische Trainer und sein pragmatischer Torfabrikant eine Zweckehe eingegangen zu sein. Nach zwölf Jahren Entzug möchte Guardiola gerne mal wieder die Champions League gewinnen. Er ist offenbar um eine Erkenntnis gereift: Jede Mannschaft, so schön sie auch spielen mag, braucht an schweren Tagen das einfache Tor. Diese Weisheit war wohl im Sommer kein Thema in Hasan Salihamidzics gemütlichem Garten.