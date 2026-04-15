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Champions LeagueEin Spiel, das einen Vogel hat

Lesezeit: 5 Min.

Zum Brüllen: Luis Diaz (Mitte) hat gegen Real Madrid das 3:3 erzielt, das begeistert auch Dayot Upamecano (rechts) und Jonathan Tah.
Zum Brüllen: Luis Diaz (Mitte) hat gegen Real Madrid das 3:3 erzielt, das begeistert auch Dayot Upamecano (rechts) und Jonathan Tah. Sven Hoppe/dpa

In einer irrwitzigen Partie voller Torwartfehler und anderen Ungeheuerlichkeiten gewinnt der FC Bayern 4:3 gegen Real Madrid und steht im Halbfinale der Champions League. Gegen Paris wird Trainer Kompany gelbgesperrt fehlen.

Von Philipp Schneider

Irgendwann in diesem Spiel wie aus dem Wilden Westen, es muss ungefähr die 43. Minute gewesen sein, da war die Luft voll mit Blei. Und es verdichtete sich der Irrsinn dieses Fußballabends in einer Szene, mit der die größten Phantasten nicht rechnen konnten.

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