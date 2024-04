Von Philipp Schneider, London

Harry Kane hatte gerade erst den Ball auf dem Elfmeterpunkt abgelegt, als es im Londoner Norden so laut zu grummeln und zu dröhnen begann, dass man sich als Ohrenzeuge an den Airport in Heathrow versetzt fühlte - und zwar direkt ans Ende der Startbahn. Wobei Grummeln und Dröhnen nicht der richtige Terminus technicus ist; es erhob sich ein Orkan an Lärm, der nun die Konzentration des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft empfindlich stören, wenn nicht sogar ihn gleich in Gänze umblasen sollte.