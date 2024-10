Der zweite Spieltag der Champions League steht an, erster Tabellenführer des reformierten Wettbewerbs ist der FC Bayern nach einem 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb. Am zweiten Spieltag warten zwei deutsch-italienische Duelle auf die Fans, Leverkusen trifft auf Milan und Leipzig empfängt Juventus Turin. Die Bayern müssen bei den Engländern von Aston Villa antreten.

Champions League im TV – die deutschen Spiele

Wie in der Vorsaison ist die Champions League ausschließlich bei dazn und Amazon Prime zu sehen, im Free-TV laufen keine Spiele. Vier Partien überträgt dazn, ein Spiel zeigt Amazon Prime. Am Mittwoch sind noch zwei deutsche Vertreter am Start.

RB Leipzig – Juventus Turin

Anstoß: Mittwoch, 2.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Ungeschlagen belegt Juventus Turin aktuell Platz zwei in der Serie A hinter der SSC Neapel. Nach zwei Siegen zum Saisonstart endeten die nächsten drei Spiele der Turiner allesamt 0:0, am Wochenende folgte ein 3:0-Sieg beim FC Genua. In der Champions League starteten die Italiener erfolgreich mit einem 3:1 gegen PSV Eindhoven. Leipzig geht mit positiven Eindrücken ins Spiel nach dem 4:0-Erfolg am Wochenende gegen den FC Augsburg. Im Europapokal ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Aston Villa – Bayern München

Anstoß: Mittwoch, 2.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Aston Villa startete gekonnt in die Premier League und belegt nach sechs Spieltagen den fünften Platz. In der Champions League gelang den Engländern ein 3:0-Sieg in Bern, sodass es gegen den FC Bayern zum „Spitzenspiel“ am zweiten Champions-League-Spieltag kommt. Die Münchner sind in der Saison noch ungeschlagen und mussten gegen Leverkusen erstmals einen Punktverlust hinnehmen. Beide Mannschaften begegneten sich einmal im Europapokal, 1982 gewann Aston Villa in Rotterdam den Landesmeisterpokal gegen die Bayern.

VfB Stuttgart – Sparta Prag 1:1

Anstoß: Dienstag, 1.10., 18.45 Uhr

Sender: dazn

Trotz einer frühen Führung musste sich der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen Sparta Prag mit einem Punkt zufriedengeben. Die Tschechen glichen aus. Die Schwaben rannen in der zweiten Halbzeit an, doch der Siegtreffer wollte nicht mehr gelingen.

Borussia Dortmund – Celtic Glasgow 7:1

Anstoß: Dienstag, 1.10., 21 Uhr

Sender: Amazon Prime

Was für ein Spektakel im Westfalenstadion. Bereits zur Halbzeit führte der BVB mit 5:1 gegen ein völlig überfordertes Celtic. Nach der Pause ließen es die Schwarz-Gelben ruhiger angehen, trafen aber immer noch zweimal. Mann des Spiels war Karim Adeyemi mit drei Toren. Der U21-Nationalspieler verletzte sich jedoch kurz nach der Pause.

Bayer Leverkusen – AC Mailand 1:0

Anstoß: Dienstag, 1.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Gegen AC Milan war Bayer Leverkusen die viel bessere Mannschaft. Doch der Deutsche Meister verpasste es, die Chancen und Tore zu verwandeln. Nur Victor Boniface traf zweimal, einmal wurde der Treffer wegen einer Abseitsstellung vom VAR kassiert. Doch der goldene Schuss zum 1:0 brachte Bayer einen perfekten Start in die neue CL-Saison.