Ein großes Spiel vor Augen, allerdings aus ungewohnter Perspektive: Bayern-Trainer Thomas Tuchel darf wegen einer Sperre aus der vergangenen Saison am Mittwoch nicht an die Seitenlinie.

Mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich, aber ohne Thomas Tuchel: Der FC Bayern startet gegen Manchester United in die Champions-League-Gruppenphase - mit einem Trainer, der nicht an die Seitenlinie darf und umso mehr im Zentrum steht.

Von Felix Haselsteiner

In den Wirren der Endphase der vergangenen Saison ging das taktische Foul von Aymeric Laporte natürlich unter. Nicht einmal eine Randnotiz war es, dass Thomas Tuchel im zweiten Champions-League-Spiel als verantwortlicher Trainer des FC Bayern in München eine gelb-rote-Karte sah, weil er sich über Laportes Halten gegen Kingsley Coman so sehr echauffierte, dass der Schiedsrichter Clement Turpin ihn auf die Tribüne schickte, wo er für die finalen Minuten des Viertelfinal-Rückspiels gegen Manchester City unter den Fans Platz nahm.