Endlich ein Auswärtssieg! Mit dem 3:0 (1:0) beim kroatischen Doublesieger Dinamo Zagreb hat Borussia Dortmund einen großen Schritt in Richtung direkter Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League gemacht. Treffer von Jamie Gittens (41. Minute), Ramy Bensebaini (56.) und Serhou Guirassy (90.) sorgten für den ersten Pflichtspielsieg in der Fremde seit über zwei Monaten. Allerdings musste Julian Brandt drei Tage vor dem Bundesligaduell gegen den FC Bayern das Spielfeld verletzt verlassen.

Zuletzt hatten die Dortmunder am 18. September ebenfalls in der europäischen Königsklasse ein Auswärtsspiel gewonnen (3:0 beim FC Brügge). Nach dem völlig verdienten Erfolg gegen das passive Team des früheren Bundesliga-Trainers Nenad Bjelica ist der Champions-League-Finalist der Vorsaison weiter der aktuell erfolgreichste deutsche Teilnehmer in diesem Wettbewerb. Mit zwölf Punkten aus fünf Partien ist das Team von Trainer Nuri Sahin Tabellenfünfter.

Rund um das Spiel gab es erhebliche Beschwerden der BVB-Fans, die über restriktive Kontrollen am Stadion-Eingang berichteten. „Wir verurteilen diese Form der Kontrollen und stehen aktuell im Austausch mit der Uefa und Dinamo Zagreb, um die Vorkommnisse zu melden und aufzuarbeiten“, schrieb der Fußball-Bundesligist auf der Internet-Plattform X. Die Dortmunder sprachen von „grenzüberschreitendem Vorgehen des Ordnungsdienstes“.

Der BVB hatte viel Ballbesitz und kam auch schnell zu Chancen. Die erste größere setzte Bensebaini per Kopf an die Latte (8.). Knapp 20 Minuten später scheiterte Donyell Malen am Querbalken. Bei vielen Angriffen im ersten Durchgang wäre jedoch mehr drin gewesen für die Westfalen. An ihrer destruktiven Spielweise änderte Dinamo auch nach dem Wechsel nichts. Nach einer Ecke von Pascal Groß nutzte Bensebaini per Kopf einen groben Abwehrschnitzer Dinamos. Das Spiel war damit entschieden. Kurz vor dem Ende vollendete der eingewechselte Guirassy einen Konter zum Endstand.

Stuttgart geht 1:5 in Belgrad unter

Der VfB Stuttgart hat dagegen in der hitzigen Atmosphäre des Belgrader Stadions einen schlimmen Abend verlebt: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß verlor das Hochrisikospiel bei Roter Stern nach einer teils desolaten Vorstellung mit 1:5 (1:2) und steht nach dem Rückschlag im Kampf um die Achtelfinal-Play-offs noch mehr unter Druck.

Die Belgrader Spieler jubeln, Stuttgarts Fabian Rieder (Mitte) schaut teilnahmslos zu. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Ermedin Demirovic gelang schon in der fünften Minute die VfB-Führung. Für den Bosnier war es sein erstes Tor in der Königsklasse. Ausgerechnet Silas glich aus (12.). Der Offensivspieler ist vom VfB derzeit nach Belgrad ausgeliehen. Rade Krunic (31.), Mirko Ivanic (65.) und Nemanja Radonjic (69./88.) sorgten anschließend mit ihren Treffern für großen Frust bei den Schwaben.

Gegen Young Boys Bern (11. Dezember), Slovan Bratislava (21. Januar) und Paris Saint-Germain (29. Januar) ist der deutsche Vizemeister nun zu besseren Ergebnissen gezwungen, um sein Minimalziel noch zu erreichen. Bislang hat der VfB nach fünf Spielen gerade einmal vier Zähler auf dem Konto. Für Roter Stern waren es die ersten Punkte in der Ligaphase überhaupt.

Vor der brisanten Partie war es zu einigen Vorfällen gekommen. In der Innenstadt von Belgrad gab es gewalttätige Auseinandersetzungen. Zudem waren etliche Anhänger der Schwaben an der Grenze zu Serbien wieder umgekehrt. Von unverhältnismäßigen Kontrollen war die Rede. Der VfB hatte schon im Vorfeld vor unkalkulierbaren Risiken gewarnt. Teile der Ultras von Roter Stern gelten als gewaltsuchend.

Liverpool besiegt Real Madrid

Der FC Liverpool hat seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und Titelverteidiger Real Madrid besiegt. Das Team von Trainer Arne Slot bezwang die Spanier mit 2:0 (0:0) und untermauerte damit seine aktuelle Topform. Alexis Mac Allister (52.) und der eingewechselte Cody Gakpo (76.) erzielten die Treffer. Beide Teams verschossen zudem jeweils einen Elfmeter: Kylian Mbappé vergab nach gut einer Stunde den Ausgleich für Real und scheiterte an Liverpools Torwart Caoimhin Kelleher. Auf der Gegenseite schoss Mohamed Salah (70.) einen Strafstoß links am Tor vorbei.

Mit einer makellosen Bilanz von jetzt fünf Siegen thront Liverpool weiter souverän an der Tabellenspitze und kann langsam, aber sicher für das Achtelfinale planen. Real hingegen bleibt bei sechs Punkten hängen und droht die direkte Achtelfinal-Qualifikation aus den Augen zu verlieren. Derzeit liegt Real sogar nur auf dem 24. Platz und wäre gerade so in der Zwischenrunde dabei.

