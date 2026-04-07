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Champions LeagueKai Havertz erlöst Arsenal

Kai Havertz wurde eingewechselt und schoss Arsenal zum Auswärtssieg.
Kai Havertz wurde eingewechselt und schoss Arsenal zum Auswärtssieg. Patricia de Melo Moreira/AFP
  • Kai Havertz wird 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt und erzielt in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer für Arsenal gegen Sporting Lissabon.
  • Arsenal erarbeitet sich durch den Auswärtssieg eine hervorragende Ausgangsposition für das Champions League-Viertelfinale vor dem Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in London.
  • Sporting Lissabon setzt Arsenal zu Beginn mächtig unter Druck, Maxi Araújo trifft bereits in der 6. Minute die Latte.
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Der deutsche Nationalspieler wird 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt – und erzielt in der Nachspielzeit den Siegtreffer für Arsenal gegen Sporting.

Dank Kai Havertz hat sich Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal im Viertelfinale der Champions League bei Sporting Lissabon eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Der Nationalspieler, der erst 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit für den 1:0 (0:0)-Siegtreffer im Hinspiel. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in London statt.

Im Regen von Lissabon wurden die auf Ballkontrolle fokussierten Gunners vom portugiesischen Double-Sieger zu Beginn mächtig unter Druck gesetzt. Das führte bereits in der 6. Minute zur ersten richtig dicken Möglichkeit durch Linksverteidiger Maxi Araújo, der bei seinem wuchtigen Abschluss von der Strafraumkante die Latte traf. Arsenals Keeper David Raya war noch mit den Fingerspitzen dran.

Die Gäste aus England zeigten sich nach knapp einer Viertelstunde erstmals vor dem Sporting-Tor – und das natürlich über Standards. Einen scharf vor das portugiesische Tor gezogenen Freistoß von Kapitän Martin Ödegaard klärte Sporting auf der Linie zum Eckball, den Noni Madueke direkt an die Latte setzte.

Arsenal übernahm in der Folge noch stärker die Kontrolle und wollte vor allem das eigene Tor absichern. Die vermeintliche Führung pfiff der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert nach Kontakt mit VAR Bastian Dankert jedoch wegen einer Abseitsstellung zurück (64.). In der Nachspielzeit schlug Havertz freistehend vor dem Tor nervenstark zu.

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