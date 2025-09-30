Deftige Pleite statt erneuter Fußball -Party: Eintracht Frankfurt hat das Gastspiel bei Atlético Madrid mit 1:5 (0:3) verloren und nach dem starken Auftakt in die Champions-League-Saison einen herben Dämpfer kassiert. Giacomo Raspadori in der 4. Minute, Robin Le Normand (33.), Antoine Griezmann (45.+1), Giuliano Simeone (70.) und Julián Alvarez (82./Handelfmeter) erzielten die Tore für die in allen Belangen überlegenen Spanier.

Daran änderte auch der Ehrentreffer von Jonathan Burkardt (57.) nichts. Vor 70 692 Zuschauern konnte die Eintracht nicht an den schwungvollen Auftritt beim 5:1 gegen Galatasaray Istanbul anknüpfen. Die Frankfurter Defensive offenbarte einmal mehr erhebliche Schwächen.

Schon mit dem ersten Angriff gingen die Hausherren in Führung. Eine flache Hereingabe von Simeone lenkte Frankfurts Innenverteidiger Arthur Theate unglücklich vor die Füße von Raspadori, der völlig frei aus sechs Metern vollendete.Der Blitzstart seiner Mannschaft war ganz nach dem Geschmack von Madrids Trainer Diego Simeone, der die Partie wegen einer Roten Karte im Auftaktspiel beim FC Liverpool von der Tribüne aus verfolgen musste.

Die Eintracht konnte sich in der Offensive kaum in Szene setzen. Zwar war der Bundesligist um mehr Ballkontrolle bemüht, doch die zaghaften Angriffsversuche mündeten in keinen gefährlichen Strafraumaktionen. Erst nach dem Wechsel, beim Stand von 0:3, kam die Eintracht zu ersten Chancen und durch Burkardt auch zu einem Tor. Der Stürmer traf nach schöner Vorarbeit von Ansgar Knauff. Zur erhofften Wende führte das aber nicht.

Galatasaray besiegt Liverpool durch Elfmeter von Osimhen

Während die Eintracht nicht an die Form aus dem Auftaktsieg anknüpfen konnte, sorgte Galatasaray für die Überraschung des Spieltags: Das Team um den früheren DFB-Kapitän İlkay Gündoğan und Leroy Sané besiegte in Istanbul den FC Liverpool um Florian Wirtz mit 1:0. Galas Rekordneuzugang Victor Osimhen erzielte per Foulelfmeter (16.) den einzigen Treffer, zuvor hatte der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai Baris Yilmaz im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen. Trotz größerer Spielanteile wurde Liverpool nur selten gefährlich, Wirtz blieb erneut blass. Beim türkischen Meister saß Sané überraschend nur auf der Bank. Gündoğan wirkte 75 Minuten mit.