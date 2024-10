Der zweite Spieltag der Champions League steht an, erster Tabellenführer des reformierten Wettbewerbs ist der FC Bayern nach einem 9:2-Sieg gegen Dinamo Zagreb. Am zweiten Spieltag warten zwei deutsch-italienische Duelle auf die Fans, Leverkusen trifft auf Milan und Leipzig empfängt Juventus Turin. Die Bayern müssen bei den Engländern von Aston Villa antreten.

Champions League im TV – die deutschen Spiele

Wie in der Vorsaison ist die Champions League ausschließlich bei dazn und Amazon Prime zu sehen, im Free-TV laufen keine Spiele. Vier Partien überträgt dazn, ein Spiel zeigt Amazon Prime.

VfB Stuttgart – Sparta Prag

Anstoß: Dienstag, 1.10., 18.45 Uhr

Sender: dazn

Mit 22 Punkten aus neun Partien startete Sparta stark in der heimischen Liga und liegt hinter dem Stadtrivalen Slavia auf Platz zwei. In der Champions League feierte Sparta zudem einen 3:0-Erfolg gegen RB Salzburg. Stuttgart musste sich in einem engen Match Real Madrid am Ende geschlagen geben, unterstrich aber im Anschluss mit einem 5:1 in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund seine starke Form. Beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende gab es mehrere strittige Schiedsrichter-Entscheidungen.

Borussia Dortmund – Celtic Glasgow

Anstoß: Dienstag, 1.10., 21 Uhr

Sender: Amazon Prime

Celtic konnte in der aktuellen Saison bislang alle Pflichtspiele gewinnen, sowohl in der Liga als auch in der Champions League. Der BVB rehabilitierte sich nach der 1:5-Klatsche in Stuttgart mit einem 4:2 gegen den VfL Bochum. 1987 und 1992 trafen Dortmund und Glasgow im Uefa-Cup bereits aufeinander, dreimal siegte der BVB, einmal Celtic.

BVB mit Guirassy gegen Celtic : Der Spätstarter überholt sich selbst Serhou Guirassy hat sich nach seinem Wechsel vom VfB zügiger in Dortmund eingelebt als gedacht. Vier Tore in vier Spielen nähren die Hoffnung auf Erfolge in der Champions League – allerdings auch die Sorge, dass der Stürmer umso schneller wieder weg ist. Von Freddie Röckenhaus

Bayer Leverkusen – AC Mailand

Anstoß: Dienstag, 1.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Nach einem wackeligen Saisonstart in der Serie A konnte Milan die letzten drei Partien gewinnen, unter anderem das Stadtderby gegen Inter Mailand. Zum Champions-League-Auftakt gab es hingegen eine 1:3-Niederlage gegen den FC Liverpool. Die Werkself startete in der Königsklasse furios mit einem 4:0 in Rotterdam und stabilisierte die in der Bundesliga zuletzt wackelnde Defensive beim 1:1 gegen den FC Bayern. Für Leverkusen und Mailand ist es die erste Begegnung in einem europäischen Wettbewerb.

AC Milan gegen Leverkusen : Seit zwei Wochen ein Held Alles kann sich drehen, sogar binnen kürzester Zeit: In Italiens Fußball beweist Milans plötzliches Wiedererstarken, wie ergebnisabhängig Trainer-Schicksale sind – bei Paulo Fonseca zahlt sich eine gewisse Sturheit aus. Von Felix Haselsteiner

RB Leipzig – Juventus Turin

Anstoß: Mittwoch, 2.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Ungeschlagen belegt Juventus Turin aktuell Platz zwei in der Serie A hinter der SSC Neapel. Nach zwei Siegen zum Saisonstart endeten die nächsten drei Spiele der Turiner allesamt 0:0, am Wochenende folgte ein 3:0-Sieg beim FC Genua. In der Champions League starteten die Italiener erfolgreich mit einem 3:1 gegen PSV Eindhoven. Leipzig geht mit positiven Eindrücken ins Spiel nach dem 4:0-Erfolg am Wochenende gegen den FC Augsburg. Im Europapokal ist es das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams.

Aston Villa – Bayern München

Anstoß: Mittwoch, 2.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Aston Villa startete gekonnt in die Premier League und belegt nach sechs Spieltagen den fünften Platz. In der Champions League gelang den Engländern ein 3:0-Sieg in Bern, sodass es gegen den FC Bayern zum „Spitzenspiel“ am zweiten Champions-League-Spieltag kommt. Die Münchner sind in der Saison noch ungeschlagen und mussten gegen Leverkusen erstmals einen Punktverlust hinnehmen. Beide Mannschaften begegneten sich einmal im Europapokal, 1982 gewann Aston Villa in Rotterdam den Landesmeisterpokal gegen die Bayern.