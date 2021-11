Champions League:Leipzig schafft Rekordsieg, ManCity besiegt PSG

Mit dem letzten Aufgebot hat das vom Corona-Chaos geplagte RB Leipzig den kleinen FC Brügge demontiert und die Chance auf das europäische Überwintern gewahrt. Der von Co-Trainer Achim Beierlorzer betreute deutsche Vizemeister setzte sich beim völlig überforderten belgischen Meister am Mittwochabend mit 5:0 (4:0) durch und entschied damit das direkte Duell um Platz 3 in der Gruppe A für sich.

Sind Leipzig und Brügge mit vier Zählern auch nach dem letzten Spieltag in zwei Wochen punktgleich, darf RB in der Europa League weiterspielen. Christopher Nkunku (12. Minute) sorgte mit seinem sechsten Königsklassen-Tor der Saison für die frühe und ebenso verdiente Führung. Emil Forsberg (17.) erhöhte per Foulelfmeter, das Kopfballtor von André Silva (26.) war im Prinzip die Vorentscheidung. Erneut war es Forsberg (45.+1), der kurz vor der Pause den nächsten Glanzpunkt setzte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Nkunku in der Nachspielzeit und machte den höchsten Sieg von RB in der Champions League perfekt. Leipzig spielt nun am 7. Dezember gegen Manchester City um das Überwintern im Europapokal, Brügge bei Paris Saint-Germain.

ManCity besiegt PSG und Messi

Toni Kroos hat Real Madrid zum vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League verholfen. Kroos erzielte beim 3:0 (2:0) bei Sheriff Tiraspol den zweiten Treffer (45.+1) der Königlichen, die damit vor dem letzten Spieltag nicht mehr auf den dritten Platz der Gruppe D zurückfallen können.

Ebenfalls das Ticket für die K.o.-Runde lösten am Mittwochabend Manchester City und Paris Saint-Germain. Der englische Meister um Nationalspieler Ilkay Gündogan drehte das Spitzenspiel gegen PSG zu einem 2:1 (0:0) und steht als Sieger der Gruppe A fest, PSG ist trotz der ersten CL-Niederlage der Saison sicher Zweiter. Kylian Mbappe (50.) hatte für die PSG-Führung gesorgt, ehe Raheem Sterling (63.) und Gabriel Jesus (76.) für die Gastgeber antworteten.

Inter Mailand und Ajax gewinnen

Italiens Meister Inter Mailand ist dem Achtelfinale indes ein großes Stück nähergekommen. Die Nerazzurri gewannen mit 2:0 (0:0) gegen Schachtjor Donezk. Der ehemalige Wolfsburger Torjäger Edin Dzeko wurde in einer von den Hausherren dominant geführten Partie mit einem Doppelpack zum entscheidenden Mann auf dem Feld (61./67. Minute). Mit zehn Punkten klettert Inter zumindest vorübergehend auf den ersten Platz der Gruppe D.

In der Gruppe C traf Sebastien Haller von Ajax Amsterdam doppelt. Die Niederländer feierten beim 2:1 (0:1) bei Besiktas Istanbul den fünften Sieg im fünften Spiel. Zunächst hatte Rachid Ghezzal die Hausherren in Führung gebracht (22.), ehe der eingewechselte Haller aufdrehte (54./69.). Besiktas bleibt damit punktlos und hat nicht einmal mehr Chancen, in der Europa League zu überwintern.