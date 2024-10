In der Champions League steht die nächste Runde an, Borussia Dortmund geht als Tabellenführer in den dritten Spieltag. Wo die deutschen Spiele im TV live zu sehen sind.

In der Champions League haben die deutschen Teams einige schwere Brocken zu bewältigen. Mit Bayern gegen den FC Barcelona und Dortmund gegen Real Madrid kommt es zu zwei hochklassigen deutsch-spanischen Duellen. Dazu gehen Stuttgart und Leipzig als Außenseiter in ihre Partien.

Champions League im TV – die deutschen Spiele

Wie in der Vorsaison ist die Champions League ausschließlich bei dazn und Amazon Prime zu sehen, im Free-TV laufen keine Spiele. Vier Partien überträgt dazn, ein Spiel zeigt Amazon Prime.

Real Madrid - Borussia Dortmund

Anstoß: Dienstag, 22.10., 21 Uhr

Sender: Amazon Prime

Die Neuauflage des vergangenen Champions-League-Finals. Real gewann am Wochenende knapp bei Celta Vigo mit 2:1 und liegt in der Liga drei Punkte hinter Barça auf Platz zwei. In der Champions League starteten die Königlichen durchwachsen mit einem Sieg und einer Niederlage. Der BVB setzte sich am Wochenende ebenfalls mit 2:1 gegen St. Pauli durch, in der Champions League führt Dortmund nach einem 7:1 gegen Celtic die Tabelle an. Im Europapokal trafen beide Teams bisher fünfzehnmal aufeinander, dreimal gewann der BVB bei fünf Unentschieden und sieben Niederlagen.

Juventus Turin - VfB Stuttgart

Anstoß: Dienstag, 22.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Juve hat in dieser Saison noch kein Pflichtspiel verloren, in der Serie A belegt Turin nach vier Siegen und vier Unentschieden den dritten Platz. Gegen Lazio Rom feierte die Alte Dame am Samstag einen 1:0-Erfolg. Stuttgart wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg, am Wochenende gab es eine 0:4-Niederlage bei den Bayern. Beide Teams treffen im Europapokal das erste Mal aufeinander.

Stade Brest - Bayer Leverkusen

Anstoß: Mittwoch, 23.10., 18.45 Uhr

Sender: dazn

Stade Brest ist nach zwei Spieltagen die Überraschungsmannschaft in der Champions League, die Franzosen liegen hinter dem BVB auf Platz zwei. Gegen Stade Rennes kam Brest am Wochenende zuhause nicht über 1:1 hinaus. Leverkusen gewann in der Bundesliga mit 2:1 gegen Frankfurt und hält Anschluss an die Tabellenspitze. Seit mittlerweile sieben Spielen ist die Werkself wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.

FC Barcelona - FC Bayern

Anstoß: Mittwoch, 23.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Das Topspiel am dritten Spieltag findet im Camp Nou statt. Barça ist in der heimischen Liga nach einem souveränen 5:1 gegen Sevilla weiter Tabellenführer vor Real Madrid und zeigt sich aktuell in guter Form. Die Bayern konnten nach drei Spielen ohne Sieg gegen Stuttgart wieder einen Erfolg feiern. Es ist das sechzehnte Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams im Europapokal, die Bayern konnten davon elf Spiele gewinnen bei nur zwei Niederlagen und zwei Unentschieden.

RB Leipzig - FC Liverpool

Anstoß: Mittwoch, 23.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Liverpool verteidigte am Wochenende mit einem 2:1 gegen Chelsea die Tabellenführung vor Manchester City. Damit haben die Reds unter ihrem neuen Coach Arne Slot die letzten sieben Pflichtspiele allesamt gewonnen. Leipzig zeigt sich ebenfalls in guter Verfassung, nach einem 2:0 in Mainz rangiert das Team von Marco Rose in der Bundesliga auf Platz zwei punktgleich mit den Bayern. In der Champions League trafen beide Teams 2021 im Achtelfinale aufeinander, beide Spiele konnte Liverpool mit 2:0 für sich entscheiden.