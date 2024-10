In der Champions League steht die nächste Runde an, die Bayern müssen ins Camp Nou zum FC Barcelona. Wo die deutschen Spiele im TV heute live zu sehen sind.

In der Champions League haben die deutschen Teams einige schwere Brocken zu bewältigen. Der BVB verlor am Dienstag letztendlich deutlich gegen Real Madrid mit 5:2, der VfB Stuttgart konnte kurz vor Schluss drei Punkte bei Juventus Turin entführen. Mit Bayern gegen den FC Barcelona wartet am Mittwoch ein weiteres hochklassiges deutsch-spanisches Duell auf die Fans.

Champions League im TV – die deutschen Spiele

Wie in der Vorsaison ist die Champions League ausschließlich bei dazn und Amazon Prime zu sehen, im Free-TV laufen keine Spiele.

Stade Brest - Bayer Leverkusen

Anstoß: Mittwoch, 23.10., 18.45 Uhr

Sender: dazn

Stade Brest ist nach zwei Spieltagen die Überraschungsmannschaft in der Champions League, die Franzosen liegen hinter dem BVB auf Platz zwei. Gegen Stade Rennes kam Brest am Wochenende zuhause nicht über ein 1:1 hinaus. Leverkusen gewann in der Bundesliga mit 2:1 gegen Frankfurt und hält Anschluss an die Tabellenspitze. Seit mittlerweile sieben Spielen ist die Werkself wettbewerbsübergreifend ungeschlagen.

FC Barcelona - FC Bayern

Anstoß: Mittwoch, 23.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Das Topspiel am dritten Spieltag findet im Camp Nou statt. Barça ist in der heimischen Liga nach einem souveränen 5:1 gegen Sevilla weiter Tabellenführer vor Real Madrid und zeigt sich aktuell in guter Form. Die Bayern konnten nach drei Spielen ohne Sieg gegen Stuttgart wieder einen Erfolg feiern. Es ist das sechzehnte Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams im Europapokal, die Bayern konnten davon elf Spiele gewinnen bei nur zwei Niederlagen und zwei Unentschieden.

RB Leipzig - FC Liverpool

Anstoß: Mittwoch, 23.10., 21 Uhr

Sender: dazn

Liverpool verteidigte am Wochenende mit einem 2:1 gegen Chelsea die Tabellenführung vor Manchester City. Damit haben die Reds unter ihrem neuen Coach Arne Slot die letzten sieben Pflichtspiele allesamt gewonnen. Leipzig zeigt sich ebenfalls in guter Verfassung, nach einem 2:0 in Mainz rangiert das Team von Marco Rose in der Bundesliga auf Platz zwei punktgleich mit den Bayern. In der Champions League trafen beide Teams 2021 im Achtelfinale aufeinander, beide Spiele konnte Liverpool mit 2:0 für sich entscheiden.