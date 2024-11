Von Sven Haist, Liverpool

Arne Slot kann ein Vulkan sein, sagt Frank Wormuth am Telefon. Kaum einer kann das besser einschätzen als der ehemalige Leiter der DFB-Trainerausbildung, der zwischen 2019 und 2022 in der niederländischen Eredivisie als Coach von Heracles Almelo mehrmals auf Slots Mannschaften getroffen ist. Slot leitete damals zunächst AZ Alkmaar an und ging dann im Sommer 2021 zu Feyenoord Rotterdam. Ein halbes Jahr zuvor war er bei Alkmaar entlassen worden, mutmaßlich wegen Verhandlungen mit seinem neuen Klub. Wormuths Eindruck bestätigt sich auf Feyenoord-Videos. In einer Sequenz steht Slot auf dem Rasen und nimmt stimmgewaltig an einem Wechselgesang mit den eigenen Fans teil. Er benutzt kein Mikrofon – sondern verstärkt seine Rufe selbst, indem er seine Hände als Schalltrichter an den Mund legt.