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Champions LeagueSiebert pfeift Finale in Budapest

Große Ehre für den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert: Der 42-Jährige aus Berlin leitet am 30. Mai in Budapest das Champions-League-Finale zwischen Paris St.-Germain und dem FC Arsenal. Siebert war in dieser Saison bisher bei neun Spielen der Königsklasse im Einsatz – zuletzt beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid (1:0), nach dem sich die Spanier über einen verwehrten Elfmeter beschwerten. Erst vier deutsche Referees leiteten ein Endspiel der Champions League: Hellmut Krug (1998), Markus Merk (2003), Herbert Fandel (2007) und Felix Brych (2017). Siebert wird auch bei der WM als einziger deutscher Schiedsrichter dabei sein.

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