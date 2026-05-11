Große Ehre für den deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert: Der 42-Jährige aus Berlin leitet am 30. Mai in Budapest das Champions-League-Finale zwischen Paris St.-Germain und dem FC Arsenal. Siebert war in dieser Saison bisher bei neun Spielen der Königsklasse im Einsatz – zuletzt beim Halbfinal-Rückspiel zwischen Arsenal und Atlético Madrid (1:0), nach dem sich die Spanier über einen verwehrten Elfmeter beschwerten. Erst vier deutsche Referees leiteten ein Endspiel der Champions League: Hellmut Krug (1998), Markus Merk (2003), Herbert Fandel (2007) und Felix Brych (2017). Siebert wird auch bei der WM als einziger deutscher Schiedsrichter dabei sein.
Champions LeagueSiebert pfeift Finale in Budapest
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