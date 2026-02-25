Ob Haakon Evjen in seiner Kindheit in Narvik davon geträumt hat, einmal das San Siro zum Schweigen zu bringen? Es ist nicht oft in der Geschichte von Inter Mailand vorgekommen, dass dieser stolze Fußballverein im eigenen Zuhause vorgeführt wurde. Aber wenn, dann waren meist seriöse Charaktere des europäischen Fußballs dafür verantwortlich: etwa Andrij Schewtschenko oder Jean-Pierre Papin in Diensten der AC Milan, oder Álvaro Morata, dem gelang mal ein Doppelpack bei einem 3:0 von Juventus Turin im Derby d’Italia. Aber ein Norweger, der geboren wurde in einer Stadt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 3,7 Grad Celsius? Der für einen Verein spielt, der zwar südlich von Narvik liegt, aber nördlich vom Rest der Welt?