Bodö/Glimt in der Champions LeagueSie trampeln los wie eine Horde Rentiere

Lesezeit: 3 Min.

Carlos Augusto (li.) kommt nicht hinterher und so verlor Inter Mailand auch daheim gegen die Überraschungself aus Bodö.
Carlos Augusto (li.) kommt nicht hinterher und so verlor Inter Mailand auch daheim gegen die Überraschungself aus Bodö. (Foto: PIERO CRUCIATTI/AFP)

„Surreal und unglaublich lustig“: Die Außenseiter von Bodö/Glimt erobern auch das Mailänder San Siro und verdrängen in ihrer Heimat Norwegen den König von den Titelseiten – und Inter? Ist arg gepeinigt.

Von Felix Haselsteiner, Mailand

Ob Haakon Evjen in seiner Kindheit in Narvik davon geträumt hat, einmal das San Siro zum Schweigen zu bringen? Es ist nicht oft in der Geschichte von Inter Mailand vorgekommen, dass dieser stolze Fußballverein im eigenen Zuhause vorgeführt wurde. Aber wenn, dann waren meist seriöse Charaktere des europäischen Fußballs dafür verantwortlich: etwa Andrij Schewtschenko oder Jean-Pierre Papin in Diensten der AC Milan, oder Álvaro Morata, dem gelang mal ein Doppelpack bei einem 3:0 von Juventus Turin im Derby d’Italia. Aber ein Norweger, der geboren wurde in einer Stadt mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 3,7 Grad Celsius? Der für einen Verein spielt, der zwar südlich von Narvik liegt, aber nördlich vom Rest der Welt?

