Der deutsche Trainer Roger Schmidt, 55, hat mit Benfica Lissabon beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Der portugiesische Liga-Tabellenführer setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Brügge hochverdient mit 2:0 durch, Joao Mario per Foulelfmeter (51.) und David Neres (88.) erzielten die Treffer für die Gäste. Beim Rückspiel am 7. März in Lissabon könnte Benfica, wie bereits im Vorjahr, den Sprung unter Europas Top 8 perfekt machen.

Benfica dominierte auch ohne den deutschen Nationalspieler Julian Draxler das Geschehen, Brügge agierte weitgehend einfallslos. Die ironische Pointe des Mittwochabends aus Sicht der Schmidt-Elf: Während der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez mit seinem neuen Klub FC Chelsea in Dortmund 0:1 verlor und beim Gegentor schlecht aussah, glänzte Benfica auch ohne ihn. Fernandez war in der Winterpause für 121 Millionen Euro aus Lissabon nach London gewechselt.