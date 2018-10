24. Oktober 2018, 23:43 Uhr Champions League Schalke trifft das Tor einfach nicht

Schalke schafft bei Galatasaray Istanbul ein 0:0 - aber ein Sieg wäre drin gewesen.

Paris Saint-Germain trifft in der Nachspielzeit zum Ausgleich gegen den SSC Neapel.

Der FC Liverpool hat keine Probleme mit Belgrad, der FC Barcelona auch nicht mit Inter Mailand.

Der kriselnde Vizemeister Schalke 04 hat im lautesten Stadion der Champions League starke Nerven bewiesen und bleibt in der Königsklasse ohne Niederlage. Beim 0:0 beim türkischen Meister Galatasaray Istanbul fehlte dem Bundesliga-16. allerdings erneut die Durchschlagskraft im Angriff, dennoch sind die Chancen auf das Achtelfinale mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen in der Gruppe D weiter gestiegen.

Den möglichen Sieg verspielte nicht nur die abschlussschwache Schalker Offensivabteilung um den glücklosen Rekordeinkauf Breel Embolo. Auch der französische Schiedsrichter Benoit Bastien verweigerte der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco nach einem Foul an Jewgeni Konopljanka einen unstrittigen Elfmeter (13.). Während in der Champions League als Tabellenzweiter alles nach Plan läuft, geht es für die Königsblauen in der Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig darum, aus der Abstiegszone herauszukommen.

"Wir haben ein Topspiel gemacht. Gala wusste gar nicht, was es machen sollte", sagte Schalkes Torwart Alexander Nübel bei DAZN: "Wir müssen auf jeden Fall ein Tor schießen, dann gewinnen wir." Stürmer Mark Uth meinte: "Die ersten paar Minuten waren Wahnsinn, dieses Pfeifkonzert. Wir haben uns aber nicht beeinflussen lassen und unser Spiel gemacht."

Der FC Barcelona spazierte hingegen auch ohne Lionel Messi problemlos durch die Gruppenphase der Champions League. Der spanische Fußball-Meister gewann das Topspiel gegen Inter Mailand 2:0 (1:0) und kann mit neun Punkten aus drei Spielen für das Achtelfinale planen. Eng wird es dagegen für Thomas Tuchel und Paris St. Germain nach einem 2:2 (0:1) gegen den SSC Neapel.

In Barcelona sah Messi vier Tage nach seinem Unterarmbruch vom Spielfeldrand aus, wie die Katalanen gegen Inter erneut ihre Stärke unter Beweis stellten. Rafinha (32.), bis zum Sommer an Inter ausgeliehen, und Jordi Alba (83.) erzielten vor 86.290 Zuschauern die für die überlegenen Spanier, Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen glänzte vor allem bei einer Parade gegen Matteo Politano (51.).

Liverpool siegt problemlos

Jürgen Klopp landete derweil mit dem FC Liverpool einen Big Point: Die Reds bezwangen Roter Stern Belgrad an der Anfield Road problemlos 4:0 (2:0) und zogen in der Tabelle an Paris St. Germain vorbei. Die von Thomas Tuchel trainierten Franzosen kamen im Heimspiel gegen den SSC Neapel nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus und rutschten auf Rang drei ab.

In Liverpool sorgten der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (20.) und Mo Salah (45.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Erneut Salah (51./Foulelfmeter) legte mit seinem 50. Tor für "Pool" nach, Sadio Mane (76.) vergab für den neuen Tabellenführer noch einen Handelfmeter, traf aber kurz darauf zum Endstand (80.).

Ganz anders Paris: Mit Neymar geriet PSG durch Tore von Lorenzo Insigne (26.) und Dries Mertens (77.) zweimal in Rückstand. Immerhin: Mit den eingewechselten Julian Draxler und Thilo Kehrer gelang durch ein Eigentor von Mario Rui (61.) und Angel di Maria (90.+3) zweimal der Ausgleich.

Der FC Porto feierte in der Gruppe D von Schalke 04 derweil seinen zweiten Sieg. Bei Lokomotive Moskau gewannen die Portugiesen 3:1 (2:1). Moussa Marega per Foulelfmeter (26.), Hector Herrera (35.) und Jesus Corona (47.) trafen für Porto, Anton Mirantschuk (38.) für die Gastgeber um den Ex-Schalker Benedikt Höwedes. Frankreichs Vizemeister AS Monaco muss in Borussia Dortmunds Gruppe A auch unter seinem neuen Trainer Thierry Henry weiter auf den ersten Sieg warten. Beim Königsklassen-Einstand des Ex-Weltmeisters erreichten die Monegassen beim belgischen Titelträger FC Brügge durch ein 1:1 (1:1) ebenso wie die Gastgeber im dritten Spiel ihren ersten Punkt.

In der Gruppe B sind die PSV Eindhoven und Tottenham Hotspur nach einem 2:2 (1:1) im direkten Duell ebenfalls noch ohne Erfolgserlebnis. Der frühere Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Luuk de Jong bewahrte die Niederländer mit seinem Ausgleich (89.) vor der dritten Pleite.