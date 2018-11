6. November 2018, 22:59 Uhr Champions League Schalke belohnt sich gegen Galatasaray

Der FC Schalke 04 schlägt Galatatsaray nach einer starken Leistung verdient mit 2:0.

Paris Saint-Germain kassiert in Neapel noch den Ausgleich zum 1:1.

Der FC Liverpool verliert überraschend in Belgrad mit 2:0. Marko Marin bereitet beide Tore vor.

Dank Guido Burgstaller und Mark Uth hat Schalke 04 seinen Aufwärtstrend auch in der Champions League fortgesetzt und einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale gemacht. Die Königsblauen siegten am vierten Spieltag gegen Galatasaray Istanbul mit 2:0 (1:0) und bleiben in der Königsklasse ungeschlagen.

Der Österreicher Burgstaller hatte die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco vor 54.740 Zuschauern schon in der 4. Minute nach einem bösen Patzer von Gäste-Torwart Fernando Muslera in Führung gebracht. Der emsige Nationalspieler Uth belohnte überlegene Schalker mit seinem zweiten Saisontor für die Knappen (57.) nach Vorlage von Burgstaller und machte den dritten Pflichtspielsieg binnen sieben Tagen perfekt.

Mit acht Punkten hat Schalke in der Gruppe D nun glänzende Aussichten auf das Achtelfinale. Ein Sieg im vorletzten Gruppenspiel beim portugiesischen Meister FC Porto am 28. November würde schon den Einzug in die K.o.-Phase bedeuten.

Gäste-Torwart Muslera misslang die Konzentration gleich zu Spielbeginn völlig: Bei einem Ausflug an den Strafraumrand ließ er den eigentlich schon abgefangenen Ball wieder aus den Händen rutschen. Burgstaller reagierte blitzschnell und zirkelte den Ball aus spitzem Winkel ins verwaiste Tor.

Tedesco hatte seine Startaufstellung im Vergleich zum 3:1 in der Bundesliga gegen Hannover 96 am Samstag auf zwei Positionen verändert und bewies mit der Hereinnahme von Rudy und vor allem Burgstaller ein glückliches Händchen. Kapitän und Stammtorwart Ralf Fährmann stand nach auskurierten Adduktorenproblemen erstmals seit fünf Pflichtspielen wieder im Kader, nahm aber auf der Bank Platz.

Da Galatasaray nach der frühen Schalker Führung geschockt wirkte, war dessen Ersatzmann Alexander Nübel erst nach 17 Minuten gefordert. Einen gefährlichen Konter der Türken entschärfte der U21-Nationaltorwart geistesgegenwärtig vor dem eigenen Sechzehner. Elf Minuten später verzog Garry Rodrigues knapp, ansonsten spielte Galatasaray seine Konter oft zu schlampig aus.

Die größeren Spielanteile in einer temporeichen Partie hatten die Schalker, doch ließen diese beste Chancen liegen. Nach 21 Minuten hatte Amine Harit das 2:0 auf dem Fuß, doch der Marokkaner drosch den Ball aus acht Metern über das Tor. Auch Rudy mit einem Pfostenschuss aus der Distanz (38.) und kurz darauf Burgstaller (39.) verpassten das zweite Tor, das schon zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre.

Auch nach dem Seitenwechsel behielt die Partie ihre intensive, aber faire Gangart. Die Türken kamen entschlossen aus der Kabine, doch Schalke hielt dagegen und erwischte Galatasaray in der 57. Minute kalt: Burgstaller bediente Uth von der rechten Seite, dieser vollendete aus elf Metern. In der Folge war die Gegenwehr der Gäste endgültig gebrochen.

Paris mit Rückschlag in Neapel

Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain haben dagegen den erhofften Sieg verpasst. Der französische Fußball-Meister musste sich am Dienstag beim SSC Neapel mit einem 1:1 zufrieden geben und liegt in der Gruppe C mit fünf Punkten auf Platz drei hinter dem SSC Neapel unter dem ehemaligen Bayern-Coach Carlo Ancelotti und Spitzenreiter FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp (beide 6 Punkte). In Neapel brachte der frühere Bayern-Profi Juan Bernat (45.+2) PSG kurz vor der Halbzeit in Führung. Doch Lorenzo Insigne gelang per Foulelfmeter noch der Ausgleich (63.). Nach dem 2:2 im Hinspiel gewinnt Neapel dadurch den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit über das Weiterkommen entscheiden würde.

Barcelona im Achtelfinale

Auch ohne Lionel Messi zieht der FC Barcelona ins Achtelfinale der Champions League ein. Der Argentinier gehörte nach seinem Unterarmbruch erstmals wieder zum Barca-Kader, kam im schweren Auswärtsspiel in Mailand aber nicht zum Einsatz. In die Bresche sprang der Brasilianer Malcolm, der die Mannschaft um Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen zunächst in Führung brachte (82.), ehe Mauro Icardi (87.) ausglich. Mit zehn Punkten liegt Barca weiter vor Inter (7) und kann nicht mehr von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden. Dritter ist Tottenham Hotspur (4) nach einem 2:1 (0:1) gegen die PSV Eindhoven (1).

Liverpool verliert in Belgrad, Monaco geht unter

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Paris-Gruppe eine unerwartete Niederlage kassiert. Der Finalist der vergangenen Saison verlor bei Roter Stern Belgrad verdient 0:2 (0:2) und muss in der äußerst engen Gruppe C um das Weiterkommen bangen.

Torjäger Milan Pavkov brachte Belgrad vor 51.318 Zuschauern jeweils nach Vorarbeit von Ex-Nationalspieler Marko Marin (22./29.) früh in Führung und das Marakana-Stadion zum Kochen. "Wir sind aus Liverpool, wir lassen uns von der Atmosphäre nicht beeindrucken", hatte Klopp vor dem Spiel noch gesagt. Auf dem Rasen enttäuschte Liverpool, das im Hinspiel noch 4:0 gewonnen hatte, aber über weite Strecken.

Mit sechs Punkten bleiben die Engländer vorerst Tabellenführer, können am Abend aber entweder vom SSC Neapel (5) oder Paris St. Germain (4) überholt werden. Roter Stern (4) darf nach seinem ersten Sieg in der Königsklasse seit 1992 ebenfalls noch hoffen. Nicht mit nach Serbien gereist war aus politischen Gründen Xherdan Shaqiri. Wegen der Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo hätte dem Schweizer Fußball-Nationalspieler mit kosovarischen Wurzeln in Belgrad ein feindseliger Empfang gedroht.

Tief in der Krise steckt derweil die AS Monaco mit dem neuen Trainer Thierry Henry. Der Vorletzte der französischen Ligue 1 verlor gegen den FC Brügge 0:4 (0:3) und liegt in der Gruppe A mit Borussia Dortmund mit nur einem Punkt weiter auf dem letzten Rang. Für Brügge (vier Punkte) war es der erste Sieg.

Hans Vanaken markierte mit einem Linksschuss (12.) und per Handelfmeter (17.) zunächst einen Doppelpack, der Brasilianer Wesley (24.) erhöhte wenig später sogar auf 3:0. Für den Schlusspunkt sorgte Kapitän Ruud Vormer (85.). Die Monegassen warten somit unter Henry weiter auf den ersten Sieg.