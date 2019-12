Zum großen Zitterspiel des FC Liverpool eine ehrliche Prognose des besten Verteidigers der Welt: "Wir müssen bereit sein für eine harte Nacht", sagt Virgil van Dijk vor dem Gruppenfinale an diesem Dienstag in der Champions League beim verblüffend guten österreichischen Meister Salzburg. Dies sollte der Titelverteidiger aus England keinesfalls verlieren, sonst droht: Aus die Maus und raus! Der Hauptgrund für Liverpools Hochachtung vor dem Gegner ist ein Norweger, sehr jung, sehr frühreif und sehr, sehr torgefährlich. Auch dieser Erling Braut Haaland, 19, sieht mit einem ehrlichen Gefühl solchen Gänsehautspielen entgegen: "All eyes on me - that's what I like!" Alle Augen sind auf ihn gerichtet.