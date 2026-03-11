Angeführt vom entfesselten Federico Valverde hat Real Madrid die Tür zu einem möglichen Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München ganz weit aufgestoßen. Der Rekordsieger gewann im einseitigen Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City 3:0 (3:0) und hat sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel nächste Woche in England erarbeitet. Titelverteidiger Paris Saint-Germain ist unterdessen ebenfalls auf Kurs – und auch FK Bodö/Glimt setzt sein Märchen fort.

Dem unterhaltsamen Duell im Estadio Santiago Bernabéu prägte Kapitän Valverde in Abwesenheit von Kylian Mbappé und Jude Bellingham mit drei Treffern (20., 27. und 42.). Das Viertelfinale gegen den deutschen Rekordmeister wird damit sehr wahrscheinlich. Am Dienstagabend hatten die Bayern furios 6:1 (3:0) bei Atalanta Bergamo gewonnen. Die Viertelfinals finden am 7./8. und 14./15. April statt.

Zu Beginn seiner Gala verhalf Valverde seinem Torhüter zu einem Assist: Nach einem weiten Schlag von Thibaut Courtois ließ der Uruguayer seinen Bewacher mit dem ersten Ballkontakt stehen, mit dem zweiten City-Keeper Gianluigi Donnarumma ins Leere rutschen. Nach einem Zuspiel von Vinicius Junior erhöhte er mit einem platzierten Schuss zum 2:0 und ließ noch kurz vor der Pause ein Kunststück folgen. Nach einem Lupfer von Brahim Diaz hob Valverde den Ball im Strafraum über City-Verteidiger Marc Guéhi und vollendete per Volley. „Es war unglaublich, von solchen Nächten träumt man“, sagte Valverde bei Movistar.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain hat sich im heimischen Prinzenpark mit 5:2 (2:1) gegen den FC Chelsea vorerst für die Finalniederlage bei der Klub-WM revanchiert. Chwitscha Kwarazchelia (86. und 90.+4) und Joao Vitinha (74.) entschieden das offene Spiel. Zuvor hatten Chelseas Malo Gusto (28.) und Enzo Fernandez (57.) zweimal auf die Treffer von Bradley Barcola (10.) und Ousmane Dembelé (40.) geantwortet.

Nördlich des Polarkreises feierte Bodö/Glimt derweil sein nächstes Fußball-Fest. Auf dem heimischen Kunstrasen gelang ein 3:0 (2:0) gegen Sporting aus Lissabon. Nachdem der Außenseiter in den Playoffs Vorjahresfinalist Inter Mailand ausgeschaltet hatte, winkt nun das Viertelfinale. Dort könnte Bayer Leverkusen warten. Die Werkself hatte sich im Hinspiel gegen den FC Arsenal ein 1:1 (0:0) erkämpft.