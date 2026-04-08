Der spanische Volksmund führt sich gerne Begriffe und Bilder aus der Tauromachie zu, er weiß daher auch dies: Bis zum Schweife ist alles Stier. Und es gibt im europäischen Fußball keinen Miura, der schwerer wöge als Real Madrid, will heißen: Mit seinen 15 Champions-League-Trophäen wiegt der Klub so viel wie ein 600 Kilogramm schwerer Koloss, der die Stierkampf-Arena betritt.
Real MadridDer Puls schlägt noch laut und deutlich
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„Wir leben noch“: Nach Real Madrids Hinspiel-Pleite beschwören Verteidiger Rüdiger und Trainer Arbeloa den Glauben an einen Sieg in München – um eine Saison ohne Titel zu verhindern.
Von Javier Cáceres, Madrid
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