Der spanische Volksmund führt sich gerne Begriffe und Bilder aus der Tauromachie zu, er weiß daher auch dies: Bis zum Schweife ist alles Stier. Und es gibt im europäischen Fußball keinen Miura, der schwerer wöge als Real Madrid, will heißen: Mit seinen 15 Champions-League-Trophäen wiegt der Klub so viel wie ein 600 Kilogramm schwerer Koloss, der die Stierkampf-Arena betritt.