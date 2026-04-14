Der vielleicht größte aller Vini-Lover des Planeten, Carlo Ancelotti, ist zurzeit in Vancouver; er wird das Spiel, das seine ehemalige Mannschaft Real Madrid bei einer anderen „Ex“, dem FC Bayern, am Mittwoch in München bestreitet, zur Mittagszeit sehen. Die kanadische Metropole liegt im Vergleich zu München neun Stunden zurück. Dass Ancelotti, seit vergangenem Jahr Brasiliens Nationalcoach, die Spiele Real Madrids interessieren, ist nicht nur verbürgt, es liegt auch auf der Hand. In den Reihen Madrids spielt Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, und Ancelotti ist davon überzeugt, dass Vini die Seleção im Sommer zum WM-Titel führen kann. Legt man zugrunde, was Ancelotti erst neulich öffentlich erklärte, so dürfte er auch überzeugt davon sein, dass Vinícius am Mittwoch in München Hauptdarsteller sein wird: „In wichtigen Spielen hat Vinícius noch nie versagt. Ich kann mich an kein Viertel- oder Halbfinale erinnern, in dem er enttäuscht hätte.“