Kylian Mbappé lag mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen, wie schon vor einem Jahr. Damals stand seine Welt für einen Moment Kopf: Der Angreifer von Real Madrid wurde nach einer Attacke von Virgil van Dijk ausgehebelt, verlor den Boden unter den Füßen und segelte durch die Luft – bis er unsanft auf dem Rasen landete, mit dem Kopf zuerst, die Beine senkrecht nach oben. Dieses Bild avancierte zum Sinnbild der Pleite seiner Mannschaft gegen den FC Liverpool in der Champions League.
Niederlage in der Champions LeagueHeftiger Seegang bei Real
Die Madrilenen erleben in Europa eine ungewöhnliche Durststrecke – und verlieren 0:1 beim FC Liverpool. Trainer Xabi Alonso braucht jetzt überzeugende Ideen.
Von Sven Haist, Liverpool
