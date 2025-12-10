Xabi Alonso hat am Mittwochabend im Kampf um seinen Verbleib als Trainer von Real Madrid einen ersten Matchball abgewehrt, aber nicht alle Sorgen beseitigen können. Drei Tage nach der Niederlage gegen Celta de Vigo in der spanischen Liga bot Real Madrid eine bessere, engagiertere Version seiner selbst. Spaniens Rekordmeister verlor aber ohne den angeschlagenen Mittelstürmer Kylian Mbappé gegen Manchester City trotz 1:0-Führung mit 1:2 (1:2). Real Madrid hat damit in den vergangenen acht Spielen wettbewerbsübergreifend nur zwei Siege erzielt. Zu den aus Madrider Sicht tragischen Figuren der Partie zählte DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger, der kurz vor der Pause beim Stand von 1:1 den Foulelfmeter verursachte, der City zum Sieg verhalf.