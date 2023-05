Begegnung an der Seitenlinie: Michael Laudrup 2010 als Trainer von Real Mallorca bei einem Spiel gegen den FC Barcelona mit Pep Guardiola.

Interview von Javier Cáceres, Manchester

Michael Laudrup, 58, war einst einer der besten Spielmacher der Welt. Er wurde deshalb in Italiens Serie A, der Liga der Defensivfußball-Perfektionisten, bei Juventus Turin und Lazio Rom (1983 bis 1989) niemals so glücklich wie danach in Spanien beim FC Barcelona (1989 bis 1994) und bei Real Madrid (1994 bis 1997). Die Spezialität des Dänen Laudrup war: der No-Look-Pass.