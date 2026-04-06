An Respekt vor der Arbeit von Bayern-Trainer Vincent Kompany mangelt es Álvaro Arbeloa nicht, im Gegenteil. Der Coach von Real Madrid kam aus den Elogen gar nicht mehr heraus, als er am Montagmittag im völlig überfüllten Pressesaal des spanischen Rekordmeisters saß und über den Viertelfinalgegner vom Dienstag sprach, den FC Bayern München. Mehr noch: Man hätte meinen können, dass Arbeloa über ein Ideal spräche, das er gern selbst anstreben würde. Denn was er beschrieb, war eine Mannschaft am Rande der Perfektion.
Real Madrid vor BayernDas Mittel gegen die schlechte Laune? Der Henkelpott
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Niederlage auf Mallorca, Meisterschaft fast weg, der halbe Kader eine Baustelle: Madrid geht angeschlagen in das Duell mit dem FC Bayern. Doch die Historie zeigt: Genau dann war Real im Europapokal besonders stark.
Von Javier Cáceres, Madrid
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