Der FC Bayern hat am Dienstagabend im Estadio Santiago Bernabéu die Chance ausgelassen, Real Madrid an den Rand einer existenziellen Krise zu führen. Der unangefochtene Tabellenführer der Fußball-Bundesliga erfüllte den Wunsch, den Trainer Vincent Kompany am Vorabend geäußert hatte („Ich möchte einfach, dass die Mannschaft keine Angst hat“) – und siegte im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals mit 2:1 (1:0). Zur Wahrheit gehörte aber zweierlei: Aufgrund von schlecht ausgespielten Chancen und Halbchancen hätte der Sieg höher ausfallen müssen. Und die Bayern konnten sich dennoch bei Torwart Manuel Neuer bedanken: Er war stets zur Stelle, wenn Real Madrid zum Punch ausholte.
Champions LeagueDie Bayern erobern das Bernabéu
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Die Münchner gewinnen erstmals seit einem Vierteljahrhundert bei Real Madrid – und lassen beim 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel sogar noch hochkarätige Chancen aus.
Von Javier Cáceres, Madrid
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