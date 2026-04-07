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Champions LeagueDie Bayern erobern das Bernabéu

Lesezeit: 4 Min.

Luiz Díaz (links) bejubelt seinen Führungstreffer zum 1:0, Konrad Laimer freut sich mit.
Luiz Díaz (links) bejubelt seinen Führungstreffer zum 1:0, Konrad Laimer freut sich mit. Gonzalo Fuentes/Reuters

Die Münchner gewinnen erstmals seit einem Vierteljahrhundert bei Real Madrid – und lassen beim 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel sogar noch hochkarätige Chancen aus.

Von Javier Cáceres, Madrid

Der FC Bayern hat am Dienstagabend im Estadio Santiago Bernabéu die Chance ausgelassen, Real Madrid an den Rand einer existenziellen Krise zu führen. Der unangefochtene Tabellenführer der Fußball-Bundesliga erfüllte den Wunsch, den Trainer Vincent Kompany am Vorabend geäußert hatte („Ich möchte einfach, dass die Mannschaft keine Angst hat“) – und siegte im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals mit 2:1 (1:0). Zur Wahrheit gehörte aber zweierlei: Aufgrund von schlecht ausgespielten Chancen und Halbchancen hätte der Sieg höher ausfallen müssen. Und die Bayern konnten sich dennoch bei Torwart Manuel Neuer bedanken: Er war stets zur Stelle, wenn Real Madrid zum Punch ausholte.

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