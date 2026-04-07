Der FC Bayern hat am Dienstagabend im Estadio Santiago Bernabéu die Chance ausgelassen, Real Madrid an den Rand einer existenziellen Krise zu führen. Der unangefochtene Tabellenführer der Fußball-Bundesliga erfüllte den Wunsch, den Trainer Vincent Kompany am Vorabend geäußert hatte („Ich möchte einfach, dass die Mannschaft keine Angst hat“) – und siegte im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals mit 2:1 (1:0). Zur Wahrheit gehörte aber zweierlei: Aufgrund von schlecht ausgespielten Chancen und Halbchancen hätte der Sieg höher ausfallen müssen. Und die Bayern konnten sich dennoch bei Torwart Manuel Neuer bedanken: Er war stets zur Stelle, wenn Real Madrid zum Punch ausholte.