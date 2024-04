Von Javier Cáceres, Berlin

Am Montag schwebten die Reisekader des spanischen Rekordmeisters Real Madrid in München ein. An Bord eines Sonderfluges der spanischen Fluggesellschaft Iberia, als Passagiere des Sonderfluges IB28001. Reals Presseabteilung verbreitete über soziale Netzwerke die üblichen Fotos, und sie widersprachen der schon länger feststehenden Prämisse nicht: Madrids Belegschaft hätte ihren Ausflug in die bayrische Landeshauptstadt kaum in größerer Entspanntheit antreten können.