Von Javier Cáceres, Madrid

Am Dienstagabend kehrte Edin Terzic ins Scheinwerferlicht zurück, der vormalige Trainer von Borussia Dortmund hatte sich in den vergangenen Monaten rar gemacht. Er wählte sich nicht irgendeine Bühne für seine Rückkehr in die Öffentlichkeit aus. Sondern das Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid. In seiner Rolle als Experte des Streamingdienstes Amazon Prime erwies er sich als großer Philosoph. Er sehe „große Chancen“, sagte Terzic, „dass der BVB hier den Platz als Sieger verlässt“. In dieser Phase der Saison sei den Madrilenen besser beizukommen „als in einem Finale“.