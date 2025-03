Den Grundstein für den Erfolg hatte Rodrygo mit einem Solo gelegt. Der Brasilianer zog das Tempo an, sein Schuss schlug wuchtig im Tor Atleticos ein (4.). Doch die Gäste konterten – und das ebenfalls sehenswert. Der Distanzschuss des argentinischen Weltmeisters Julian Álvarez (32.) war unhaltbar. Das letzte Wort aber hatte Real: Diaz ließ die Gastgeber jubeln.

Arsenal schießt sieben Tore in Eindhoven

Im Viertelfinale wartet höchstwahrscheinlich der FC Arsenal, der in seinem Achtelfinale seiner Favoritenrolle mehr als nur gerecht wurde: Das englische Spitzenteam gewann bei der PSV Eindhoven mit 7:1 (3:1) und machte einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Schon in der ersten Halbzeit überrollte Arsenal die Niederländer. Jurrien Timber (18.), Ethan Nwaneri (21.) und Mikel Merino (31.) trafen, Noa Lang (43./Foulelfmeter) gelang kurz vor der Pause das Tor für Eindhoven. Martin Ödegaard (47.,73.), Leandro Trossard (48.) und Riccardo Calafiori (85.) sorgten für die weiteren Treffer und für Ernüchterung bei der PSV.

Zuvor hatte sich Aston Villa auch dank des früheren Leverkuseners Leon Bailey eine gute Ausgangslage im Kampf ums Viertelfinale erspielt. Das Team aus Birmingham gewann den ersten Vergleich beim FC Brügge 3:1 (1:1). Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) kommender Woche sind die Engländer somit favorisiert. Bailey (3.) traf nach einem Freistoß ganz früh zur Führung der Gäste. Doch die Belgier konterten rasch: Maxim De Cuyper (12.) gelang nach Vorlage des früheren Düsseldorfers Christos Tzolis der Ausgleich – ein Eigentor von Brandon Mechele (82.) und ein Elfmetertreffer von Marco Asensio (86.) brachten den Sieg der Engländer.