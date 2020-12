Von Javier Cáceres, Leipzig

Dass Angeliño, der Linksverteidiger von RB Leipzig, unter dem 0:5 von Old Trafford gelitten hatte, das war bekannt. Und dass es ihm nicht nur ein besonderes Vergnügen werden, sondern nachgerade ein Anliegen sei würde, Manchester United eins auszuwischen, das konnte man nicht nur wegen der Schmach vom zweiten Gruppenspieltag der Champions League ahnen.

Angeliño hat, zur Erinnerung, einen wichtigen Teil seiner Jugend im Internat von Uniteds Ortsrivalen Manchester City verbracht, und der Spanier gehört auch jetzt, da er in Leipzig nicht mehr wegzudenken ist, offiziell noch den Citizens. All das erklärte das breite Grinsen, das der Linksverteidiger nach dem 3:2-Sieg seiner Mannschaft am Dienstag durch das leere Stadion in Leipzig trug. Er verspüre ganz grundsätzlich ein ganz famoses Gefühl, es sei ein toller und toll erkämpfter Sieg gewesen, man habe das Achtelfinale erreicht - "und dann auch noch gegen die!", sagte Angeliño.

Was auch so viel hieß wie: Sehr viel mehr hätte er dem Abend, der da schon längst Nacht geworden war, nicht abverlangen können, als en passant United in die Europa League zu schicken.

Nagelsmann lässt seine Kostüme diesmal im Schrank

Die Leipziger hatten am Ende etwas über Gebühr leiden müssen. Vor allem, wenn man sich vor Augen führte, was sie in den ersten 20, 25 Minuten richtiggemacht hatten, denn das war vom Start weg: alles. Trainer Julian Nagelsmann hatte der Mannschaft signalisiert, dass er den Fokus einzig und in aller Ernsthaftigkeit auf den Sieg im "do-or-die"-Match gelegt hatte. Die bizarren Kostüme, mit denen er seinen Spielern in Manchester (und auch schon in Lissabon im Champions-League-Halbfinale der Vorsaison gegen Paris Saint-Germain) signalisiert hatte, dass es nicht nur um sie, sondern auch um ihn ging, blieben diesmal im Schrank.

Die Konzentration galt nur dem Spiel, mit allem, was dazugehört. Den Scoutingberichten etwa, die unter anderem auswiesen, dass United in den ersten 20 Minuten ein Drittel aller Gegentore kassiert. Die auch besagten, dass die Red Devils ihre Probleme bei flachen Flanken in den Rücken der Abwehr hatten, wie Nagelsmann später erklärte. Das Resultat: Manchester wurde früh so eindrücklich auseinandergeschraubt, dass die englischen Journalisten sich bei Nagelsmann erkundigten, ob's ein "Sieg der Taktik" gewesen sei. Was er ohne falsche Koketterie verneinte ("it's a player's game"). Und doch die Unwahrheit war.

Denn natürlich war in den ersten Minuten nicht nur, sondern vor allem die Arbeit und Handschrift des Trainers zu erkennen. Angeliño traf in der zweiten Minuten per Direktabnahme nach einem brillanten Flankenwechsel von Marcel Sabitzer hinter die Abwehrkette. Dann erhöhte Amadou Haidara volley, nachdem Angeliño den Ball quer von rechts nach links geschlagen hatte (12.). Vielleicht war es im Nachhinein nicht gar so schlecht, dass das mögliche 3:0 erst in der zweiten Halbzeit durch Justin Kluivert fiel (69.) - und nicht etwa schon in der 17. Minute, als Emil Forsberg eine Großchance liegen ließ.

Denn wer weiß, ob Manchester Uniteds nun arg in Bedrängnis geratener Trainer Ole Gunnar Solksjaer nicht doch schon früher auf Paul Pogba zurückgegriffen hätte. Und an dem Franzosen, der wohl wegen der von seinem Manager Mino Raiola publik gemachten Abwanderungsgedanken auf der Bank Platz nehmen musste, richteten sich die Engländer langsam und mächtig auf.

"Die Jungs sind nach wie vor gierig", sagt Nagelsmann

Noch vor dem zwischenzeitlichen 0:3 kamen sie durch Bruno Fernandes durch zwei gute Gelegenheiten - unter anderem landete ein Freistoß an der Querlatte -, dann half Schiedsrichter Mateu Lahoz aus Spanien nach und gab Tore, die "in gewisser Weise illegal" waren, wie Nagelsmann diplomatisch monierte und die Züge eines quichottesken Kampfes gegen Windmühlen trugen. Denn: Weder beim "Elfmeter" an Greenwood, der zum 1:3 durch Fernandes führte und ein totales Phantasiekonstrukt war, noch beim Kopfball von Pogba zum 2:0 konsultierte Mateu Lahoz den Videobildschirm - obwohl das angebracht gewesen wäre. Am Ende war es irrelevant, weil Torwart Péter Gulacsi in der Nachspielzeit ein Eigentor von Nordi Mukiele verhinderte. Und damit den 3:2-Sieg festhielt.

Und das wiederum bedeutete: Leipzig ist wenige Tage nach dem beachtlichen 3:3 beim FC Bayern und wie schon im Vorjahr wieder in die K.-o.-Runde des wichtigsten Wettbewerbs des europäischen Fußballs eingezogen, nach einer bestandenen Prüfung mit Finalcharakter. "Ich finde schon, dass wir gereift sind gegenüber letztem Jahr", sagte Nagelsmann.

Hier und da wurde schon spekuliert, den Leipzigern könne eine anhaltende Doppelbelastung im möglichen Titelkampf mit den Bayern einen Wettbewerbsnachteil bereiten. Wer weiß. Nagelsmann jedenfalls zog einen interessanten Vergleich, der darauf schließen lässt, dass man die vergangene Saison nicht als das Nonplusultra ansieht, und sie vielleicht sogar übertroffen werden kann. Denn "dass wir auch aktuell in der Liga gegen vermeintlich etwas schwächere Teams noch keine Federn gelassen haben", das sei schon auch anders als letztes Jahr. Gegen United habe er einen leichten Aktivitätsabfall bei seiner Mannschaft festgestellt, was man in vorangegangenen Spielen auch ein paar Mal hatte. Andererseits: "Die Jungs sind gierig, nach wie vor gierig. Die Jungs glauben an sich, haben eine Topmentalität, marschieren bis zum Ende." Wo auch immer das sein mag.