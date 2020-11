Von Javier Cáceres

Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann war noch voll von Adrenalin, das ein Spiel auslöst. Und auch wenn er es vollbrachte, einer guten Kinderstube sei Dank, die Fassung zu wahren: An den markigen Worten, die er nach der 0:1-Niederlage bei Paris Saint-Germain vom Dienstag fand, kam er nicht vorbei. Denn dafür hatte der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie die Partie mit einer mehr als nur fragwürdigen Strafstoßentscheidung eine Spur zu sehr konditioniert.

"Der Elfmeter war ein Witz!", polterte Nagelsmann bei Sky, "so etwas auf Champions-League-Niveau, das ist schon echt traurig." Allein: Es half nichts. Mit dem Sieg zog PSG in der Tabelle an Leipzig vorbei. Und steht nun auf dem zweiten Platz hinter Spitzenreiter Manchester United, punktgleich mit den Leipzigern. Sollte der direkte Vergleich entscheidend werden, läge PSG vor Leipzig - wegen des Anfang November beim 1:2 in Leipzig - also: auswärts - erzielten Treffers. Defätismus aber wäre fehl am Platz. Sollte Leipzig die letzten beiden Gruppenspiele in Istanbul und gegen Manchester United gewinnen, würde der Königsklassen-Halbfinalist der vergangenen Saison die K.o.-Runde wieder erreichen. "Stimmt", sagte Nagelsmann, nachdem er die Optionen durchgerechnet hatte - und den Gedanken korrigierte, Leipzig habe es nicht mehr in der eigenen Hand.

Ärgern durfte er sich dennoch, über die entscheidende Szene, die sich nur neun Minuten nach Spielbeginn zutrug, nach einem Fehlpass von Dayot Upamecano im Aufbauspiel. Dass Upamecano den Ball so nicht spielen dürfe, sprich: in die Füße des Gegners, das wisse er selber, sagte Nagelsmann - und setzte zur Verteidigung des Innenverteidigers an, der sich zuletzt häufiger Patzer geleistet hatte. Das eigentliche Problem sei, dass sich Upamecano zu wenige Anspielstationen geboten hatten, mit gesteigerter Intensität im Mittelfeld wäre Upamecanos Verlegenheit nicht so groß gewesen. "Vollendet" habe den Fehler aber nicht Leipzig, sondern der Schiedsrichter, der diverse seltsame Entscheidungen traf - unter anderem Gnade bei schweren Attacken von Ander Herrera und des eingewechselten Marco Veratti walten ließ -, und eben eine folgenschwere und falsche Elfmeterentscheidung traf.

Der Videoschiedsrichter greift nicht ein

Nach Upamecanos Fehlpass war der Ball nämlich zu Ángel Di María gelangt. Und der Argentinier ging, kaum, dass er den Strafraum betreten und Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer in der Nähe gewähnt hatte, zu Fall. "Das war eine klare Schwalbe!", sagte Nagelsmann mit dem Kennerblick des Ornithologen - und ereiferte sich nicht nur über Referee Makkelie , sondern vor allem über die Teilnahmslosigkeit des Videoschiedsrichters. "Wenn das keine klare Fehlentscheidung ist, dann können wir den Videoschiedsrichter auch wieder abschaffen ... dann lassen wir die Schiedsrichter besser wieder alleine." Doch wer weiß, so unkte Nagelsmann bei Sky: Womöglich habe der Videoschiedsrichter in besagter Szene "ein anderes Spiel geschaut".

Das wäre zu dem Zeitpunkt der Tat nicht, später schon eher nachvollziehbar gewesen. Leipzig dominierte, kreierte aber nur sporadisch Gefahr; PSG kaprizierte sich auf ein defensives Spiel, das man nicht von Mannschaften kennt, die Trainer Thomas Tuchel instruiert. Das freilich hatte seine Gründe.

"Ich hab's satt. Satt!", ruft Tuchel der französischen Presse zu

Die Pariser laufen schon seit geraumer Zeit auf wundgescheuertem Zahnfleisch, "das schwierigste ist es zurzeit, elf Spieler zusammenzubekommen, wir haben fast hundert verletzte Spieler", sagte Tuchel. Neymar habe null Trainingsrhythmus, für die Partie gegen Leipzig habe man zwei Spieler fitspritzen müssen, unter solchen Umständen das beste PSG zu erwarten, sei fern jeder Realität. Auch wenn er weiß, dass er "dieses Pferd argumentativ totgeritten" hat, wie er bei Sky sagte, so platzte es nach den insistierend mäkelnden Fragen der französischen Hauptstadtpresse nach der Qualität des Spiels von PSG aus ihm heraus. "Ich hab's satt. Satt!", rief Tuchel in crescendo: "Wenn Sie die Eier haben, können Sie denen diese Frage stellen ... Meine Spieler sind tot! Tot! Sie haben alles gegeben. Alles!" Aber: Er hatte drei Punkte, sie bieten dem Champions-League-Finalisten der vergangenen Saison gute Aussichten auf ein Weiterkommen. "Wir haben mit großem Herz verteidigt, immer gemeinsam. Wir haben gewonnen. Ich werde nicht um Pardon für den Sieg bitten", sagte Tuchel, und insistierte seinerseits: Sein Team habe schlicht "auf die Anforderungen der Partie geantwortet".

Das hatte PSG tatsächlich getan, mit Geschick und Hingabe. Den Leipzigern fiel es schwer, ihren fast schon erschlagenden Ballbesitz (62 Prozent) in Chancen umzumünzen. Die besten Gelegenheiten vergaben Marcel Sabitzer unmittelbar nach Neymars Elfmetertor und Emil Forsberg zu Beginn der zweiten Hälfte. Auf der anderen Seite stand eine solide Abwehrleistung, Neymar, Mbappé und Di María fanden niemals Räume, um das Tor des weitgehend beschäftigungslosen Peter Gulacsi in die Bredouille zu bringen. "Am Ende wäre es zumindest verdient gewesen, wenn wir uns mit einem Unentschieden belohnt hätten", haderte Nagelsmann. Doch die Chancen auf ein Erreichen des Achtelfinales blieben intakt.