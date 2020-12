RB Leipzig:Zu viel marschiert für eine Spitzenmannschaft

Von Sebastian Fischer

Alexander Sörloth hat in seiner Laufbahn schon einiges erlebt, er hat mit 24 Jahren zum Beispiel bereits in sieben Ländern Fußball gespielt. Aber man kann davon ausgehen, dass er zwei Minuten am Mittwochabend in einem leeren Stadion in Istanbul in besonderer Erinnerung behalten wird. "Das nimmt viel Druck von meinen Schultern", sagte der Norweger im TV-Interview, nachdem er in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem ersten Tor für RB Leipzig zum 4:3 gegen Basaksehir FK getroffen hatte. In der 90. Minute hatte er noch eine Chance vergeben, als ihm der gegnerische Torwart Mert Günök den Ball, der danach an die Latte sprang, ins Gesicht boxte. Da schien sich eine für ihn fast schon tragische Geschichte fortzusetzen, die viel über seine Mannschaft verrät.

RB Leipzig stehen ein paar Tage bevor, die das Abschneiden des Klubs in dieser Saison entscheidend prägen könnten, und egal, was man von RB Leipzig hält, es geht dabei um das Fortkommen einer der besten Fußballmannschaften Deutschlands - und damit auch ein wenig um die Bundesliga. Zunächst, am Samstag, spielen die Leipziger beim FC Bayern um die Tabellenführung. Dann, am Dienstag, geht es im Spiel bei Manchester United um den Achtelfinaleinzug in der Champions League.

Ein "positives Gefühl", bedeute das 4:3 für die kommenden Aufgaben, sagte Mittelfeldspieler Emil Forsberg: "Wir sind gut drauf." Doch das 4:3 zeigte auch ein Defizit auf. "Wenn du wirklich eine Spitzenmannschaft sein willst, musst du so ein Spiel mal früher entscheiden", sagte Trainer Julian Nagelsmann. So hätten seine Spieler 93 Minuten "marschieren" müssen "wie die Bekloppten."

Um zu verstehen, was er damit meinte, hilft auch ein Blick auf die ersten Monate von Alexander Sörloth in Deutschland. Für rund 20 Millionen kam der zuvor von Crystal Palace an den türkischen Erstligisten Trabzonspor verliehene, 1,94 Meter große Angreifer nach Leipzig, seine Empfehlung waren Tore: 24 in 34 Ligaspielen der Vorsaison. In seinen ersten zehn Einsätzen für RB gelang ihm dann allerdings keine einzige Torbeteiligung. Damit steht er für ein Ungleichgewicht im Leipziger Spiel: In den ersten neun Bundesligaspielen nach dem Abschied von Angreifer Timo Werner zum FC Chelsea und Stoßstürmer Patrik Schick zu Bayer Leverkusen haben acht von 18 Toren die Verteidiger erzielt. Das deutet auf Fußball mit hohem Aufwand hin.

Wieder braucht Leipzig die Abwehrspieler, um Torgefahr zu entwickeln

Die Partie in Istanbul war somit durchaus typisch für die bisherige Leipziger Saison. Es war sehr viel fußballerische Klasse zu sehen, etwa wenn Mittelfeldspieler Forsberg am Ball war, im Dribbling Gegenspieler auf sich zog und abschüttelte, mit seinen Pässen Raum und Chancen schuf. Doch es war auch der Schwede selbst, der zwei herausragende Gelegenheiten vergab. Es brauchte erneut die Abwehrspieler in der Offensive: Nach dem 1:0 durch Stürmer Yussuf Poulsen schoss Rechtsverteidiger Nordi Mukiele das 2:0, das 3:1 durch Dani Olmo legte Linksverteidiger Angeliño vor, Leipzigs bester Torschütze.

Nach 85 Minuten waren die zwei Tore Vorsprung dann allerdings wieder hinfällig, weil Basaksehirs Irfan Can sein drittes Tor erzielte, zweimal hatten ihn die Leipziger aus der Distanz schießen lassen, dann traf er per Freistoß. Seine Mannschaft müsse die Mitte besser schließen, sagte Nagelsmann, sie müsse lernen, nicht immer mit dem Ziel zu verteidigen, den Ball zu gewinnen und zu kontern, sondern auch mal, um schlichtweg ein Gegentor zu verhindern. "Viel zu gierig, viel zu aggressiv", habe das Team verteidigt - eine interessante Analyse, war es doch lange Jahre charakteristisch für Leipzig, aus diesen sogenannten Umschaltmomenten Stärke zu ziehen.

Sörloth könnte sein Tief zum richtigen Zeitpunkt überwunden haben

Mindestens ebenso entscheidend für eine ökonomischere Spielweise dürfte ein anderer Aspekt sein, den Nagelsmann in seiner Analyse erwähnte: Eigene Angriffe müssten häufiger mit Torabschlüssen enden. Mindestens um Gegenangriffe zu vermeiden - und im Idealfall, um so zu treffen wie Sörloth mit seinem eigentlich harmlos anmutenden, in die Mitte des Tores gezielten Schuss in der Nachspielzeit. Sein Jubel sah mehr nach Erleichterung als nach Freude aus. "Ab jetzt geht es bergauf, so ist es meistens bei Stürmern", sagte Nagelsmann.

So könnte Sörloths erstes Tor zu einem günstigen Zeitpunkt gefallen sein, um seine Kollegen auch in Zukunft etwas mehr zu entlasten. Nagelsmann sagte in Istanbul zwar, man werde seiner Mannschaft den hohen Aufwand der vergangenen Tage und Wochen in München noch nicht anmerken. Doch der Trainer könnte dort trotzdem eine Aufstellung wählen, die das nächste Spiel in der Champions League drei Tage später schon mitdenkt. "Sollten wir gegen die Bayern nicht gewinnen, haben wir noch ein paar Spieltage, um unsere Ziele zu erreichen", hatte er schon vor der Begegnung in Istanbul gesagt. In Manchester braucht es dagegen voraussichtlich einen Sieg zum Weiterkommen.