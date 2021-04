Von Oliver Meiler

"Golfico" - so nennen sie in Frankreich das Derby im Halbfinale der Champions League zwischen Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Besitzern von Paris Saint-Germain respektive Manchester City. Mit Humor also, in Anlehnung an den wirklich gloriosen Clásico. Und Humor ist selbst dann nicht falsch, wenn es wenig zu lachen gibt: Die Milliarden aus dem Ölgeschäft der Golfstaaten tun dem Sport ja nicht so gut.

Es geht den Duellanten, dem Emir aus Doha und den Scheichs aus Abu Dhabi, um viel mehr als nur um das Spiel, nämlich um Politik und Softpower, um die feinen Fäden im internationalen Machtspiel. Fußballkönige in Europa, mehr geht nicht. Der Weg zu diesem Thron führt zunächst einmal an diesem Mittwoch (21 Uhr) über den Pariser Prinzenpark.

Der kleine Mann aus der italienischen Provinz ist in der Metropole eine feste Größe geworden

Und so fügt es sich ganz wunderbar, dass in diesem Derby der vielen Aristokratien und orientalischen Obrigkeiten ein einfacher Junge aus der italienischen Provinz eine Hauptrolle spielen soll, der noch fast genauso bubenhaft staunend in die Welt blickt wie damals, bei seiner Übersiedelung in die große Stadt: Marco Verratti, 28 Jahre alt, aus Manoppello in den Abruzzen, Mittelfeldspieler, seit 2012 bei PSG. Die französischen Medien nennen ihn "Petit Hibou", kleine Eule: 1,65 Meter groß, die Augen überall.

Verratti ist so etwas wie der DJ des Pariser Spiels, er mischt es ab, dosiert Verlagerungen. Ohne ihn fällt die Mitte auseinander. Und PSG muss oft ohne ihn auskommen. Zum Verletzungspech kam in dieser Saison auch noch Covid-19, gleich zweimal. Auch im Viertelfinale gegen den FC Bayern fiel er aus. Nun ist er zurück. Trainer Mauricio Pochettino sagt von ihm: "Er ist kapital für unser Spiel."

Marco Verrattis Geschichte ist bemerkenswert, ein früher Coup der Katarer. Als ihn PSG von Pescara Calcio holte, seinem Jugendverein, hatte er gerade mal eine gute Saison in der Serie B absolviert, der zweiten italienischen Liga. In der Serie A spielte er noch nie. Doch von jener Saison Pescaras reden sie in Italien bis heute.

Coach war der Tscheche Zdenek Zeman, ein einsilbiger Mann mit spektakulärer Maxime, die ungefähr so lautet: Warum 1:0 gewinnen, wenn auch 5:4 möglich ist? Alles für die Offensive, oft geht das fürchterlich schief. Jenes Pescara aber funktionierte. Es brachte auch Ciro Immobile und Lorenzo Insigne hervor, mit Verratti bilden sie heute ein unverhandelbares Trio in der Nationalmannschaft.

"Er sah aus wie Kind": Als Verratti zu PSG kam, kannte ihn keiner. Nach dem ersten Training kannten ihn alle

Sportdirektor bei PSG war damals der Brasilianer Leonardo, und da der einen schönen Teil seiner Karriere in Italien verbracht hatte, kaufte er fast nur Spieler aus Italien ein, deren Agenten er gut kannte. Große, mittelgroße und völlig unbekannte Namen. "Niemand kannte Verratti", erzählte einmal Mohamed Sissoko, Kamerad in den Anfängen: "Er sprach kein Wort Französisch, er sah aus wie ein Kind. Doch ein einziges Training reichte aus, ein paar Ballberührungen, und er hatte alle überzeugt."

Die Katarer sollten über die Jahre hinweg viele Stars an ihren Hof locken, für einen Haufen Geld. Verratti war im Vergleich so billig, dass er es nicht einmal in die Top 10 ihrer teuersten Transfers schafft. Das Salär haben sie natürlich längst angepasst, er verdient jetzt wie ein Großer - so viel, wie er in der Serie A nie verdienen würde. Dort könnte man ihn sich auch nicht mehr leisten.

Während andere Symbolfiguren aus der katarischen Ära PSG schon lange verlassen haben, ist "Marcò" (die Franzosen betonen das o, die Italiener das a) in Paris geblieben. Er fühlt sich da daheim, die halbe Verwandtschaft aus den Abruzzen hat er mittlerweile zu sich geholt. Er ist auch Mitbesitzer einer italienischen Trattoria an der Rue du Faubourg-Saint-Honoré, 8. Arrondissement.