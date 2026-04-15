Die Auszeichnung „Spieler des Spiels“ gehört zu den ermüdenden Formalitäten der Champions League, doch möglicherweise muss man dem europäischen Fußballverband für seine Beharrlichkeit in diesem Fall sogar dankbar sein. Andernfalls wäre der Fußballwelt am Dienstagabend eine bemerkenswerte Szene entgangen.
Champions LeagueDie Premier League wird für PSG zum Beutegut
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Abermals wirft Paris ein englisches Team aus der Champions League – diesmal den FC Liverpool. Die Elf tritt noch gereifter auf als in der Vorsaison, was auch an Trainer Luis Enrique liegt, der keine Sonderbehandlungen duldet.
Von Sven Haist, Liverpool
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Dribblings, Provokationen, kaum kompatibel mit Mbappé: Vinícius Júnior spaltet das Fußballpublikum – und trägt gegen den FC Bayern einen großen Teil der Hoffnungen Real Madrids auf ein Comeback.
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