Die Auszeichnung „Spieler des Spiels“ gehört zu den ermüdenden Formalitäten der Champions League, doch möglicherweise muss man dem europäischen Fußballverband für seine Beharrlichkeit in diesem Fall sogar dankbar sein. Andernfalls wäre der Fußballwelt am Dienstagabend eine bemerkenswerte Szene entgangen.