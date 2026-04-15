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Champions LeagueDie Premier League wird für PSG zum Beutegut

Lesezeit: 4 Min.

Ousmane Dembélé war zu viel für Liverpools Defensive, er traf doppelt in Anfield.
Ousmane Dembélé war zu viel für Liverpools Defensive, er traf doppelt in Anfield. Dave Shopland/AP/dpa

Abermals wirft Paris ein englisches Team aus der Champions League – diesmal den FC Liverpool. Die Elf tritt noch gereifter auf als in der Vorsaison, was auch an Trainer Luis Enrique liegt, der keine Sonderbehandlungen duldet.

Von Sven Haist, Liverpool

Die Auszeichnung „Spieler des Spiels“ gehört zu den ermüdenden Formalitäten der Champions League, doch möglicherweise muss man dem europäischen Fußballverband für seine Beharrlichkeit in diesem Fall sogar dankbar sein. Andernfalls wäre der Fußballwelt am Dienstagabend eine bemerkenswerte Szene entgangen.

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