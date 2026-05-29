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Champions LeagueSpanien bringt Europa das Fußballspielen bei

Lesezeit: 3 Min.

Er hat den Franzosen beigebracht, dass man mit und  ohne Ball erfolgreich sein kann: Luis Enrique gewann 2025 mit PSG die Champions League.
Er hat den Franzosen beigebracht, dass man mit und ohne Ball erfolgreich sein kann: Luis Enrique gewann 2025 mit PSG die Champions League. Carl Recine/Getty Images

Vier von sechs Trainern in europäischen Fußball-Endspielen sind Spanier. Zufall? Eher nicht. Die Suche nach Gründen für die Entwicklung führt ins Jahr 1944 – und zu einem Niederländer ohne Trainerschein.

Von Javier Cáceres, Budapest

Wenn sich am Samstag Paris Saint-Germain und der FC Arsenal gegenüberstehen, ist vorab schon klar: Der Trainer des Siegers wird aus Spanien stammen. Entweder verteidigt der Asturier Luis Enrique, 56, mit PSG erfolgreich den Titel aus dem Vorjahr – oder es gewinnt der Baske Mikel Arteta, 44. Auch der Siegertrainer des Europa-League-Gewinners Aston Villa, der Baske Unai Emery, 54, stammt aus Spanien (und ist mit fünf Titeln Rekordsieger dieses Wettbewerbs). Ein weiterer Spanier, Iñigo Pérez, 38, stand gerade in Leipzig mit Rayo Vallecano im Conference-League-Finale.

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Er macht Rauch auf dem Trainingsplatz, nutzt KI und hat eine gewiefte Strategie entworfen: Die erste Meisterschaft von Arsenal seit 22 Jahren ist auch das Werk von Trainer Mikel Arteta – und er will noch mehr.

SZ PlusVon Sven Haist

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