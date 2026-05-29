Vier von sechs Trainern in europäischen Fußball-Endspielen sind Spanier. Zufall? Eher nicht. Die Suche nach Gründen für die Entwicklung führt ins Jahr 1944 – und zu einem Niederländer ohne Trainerschein.

Wenn sich am Samstag Paris Saint-Germain und der FC Arsenal gegenüberstehen, ist vorab schon klar: Der Trainer des Siegers wird aus Spanien stammen. Entweder verteidigt der Asturier Luis Enrique, 56, mit PSG erfolgreich den Titel aus dem Vorjahr – oder es gewinnt der Baske Mikel Arteta, 44. Auch der Siegertrainer des Europa-League-Gewinners Aston Villa, der Baske Unai Emery, 54, stammt aus Spanien (und ist mit fünf Titeln Rekordsieger dieses Wettbewerbs). Ein weiterer Spanier, Iñigo Pérez, 38, stand gerade in Leipzig mit Rayo Vallecano im Conference-League-Finale.