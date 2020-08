Von Martin Schneider, Sven Haist und Jonas Beckenkamp

Die nationalen Meisterschaften sind entschieden, für die besten Fußballklubs des Kontinents geht es nun in der Champions League weiter, wo ab diesem Freitag wieder gespielt wird. Einige Achtelfinal-Rückspiele stehen noch aus, doch für einige liegt der Fokus bereits auf dem Viertelfinale. Die Bayern müssen noch gegen Chelsea ran, während Leipzig bereits auf das Corona-Turnier in Lissabon schaut. Dort wartet Atlético Madrid, die vielleicht unangenehmste Mannschaft Europas.

Wie steht es generell um das Kräfteverhältnis in der Königsklasse? Wer kommt am besten mit der Situation in Folge der Pandemie zurecht? Welche Impulse kommen aus Deutschland in Sachen Gehaltsobergrenze im Fußball? Und was läuft in England anders als in der Bundesliga, wo seit Jahren immer der FC Bayern Meister wird? Darüber diskutieren die Fußballexperten Martin Schneider und Sven Haist mit Moderator Jonas Beckenkamp diese Woche bei "Und nun zum Sport".

In der weiten Welt des Sports braucht es manchmal einen tieferen Einblick - den bietet "Und nun zum Sport", der Podcast der Süddeutschen Zeitung. SZ-Sportredakteure bieten Einschätzungen, die über den reinen Ergebnisbericht hinausgehen.

