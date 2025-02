Von Javier Cáceres, Madrid

Es bedurfte kaum noch eines Beweises, dass Manchester City in dieser Saison von Melancholie ergriffen ist. Und wenn doch, so wurde er am Dienstagabend geliefert: in der spanischen Hauptstadt, auf dem Lehensgut des spanischen Rekordmeisters Real Madrid. Die Mannschaft von Pep Guardiola erlitt eine 1:3-Niederlage, mit der Englands Meister noch gut bedient war. Der unangefochtene Held der Partie war der Franzose Kylian Mbappé, der seine Torbilanz aus den letzten 18 Spielen mit seinem Dreierpack auf 18 Treffer schraubte. Er wurde zur 78. Minute mit Ovationen verabschiedet. Und darf sich nun auf ein Achtelfinalduell mit dem Lokalrivalen Atlético Madrid oder Bayer Leverkusen freuen.