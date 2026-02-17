Jonas Hofmann ging als Erster auf den Rasen und spähte in den Himmel über Leverkusen-Bürrig. Sonnenschein durfte er dort nicht erwarten, es regnete ergiebig, doch Hofmann legte das Lächeln nicht ab, mit dem er eben die Bühne betreten hatte. Und wenn er auch nicht wie Fred Astaire singend und steppend den Platz enterte, so war er doch mit beinahe frivolem Frohsinn zugange, als er mit Ibrahim Maza die ersten Ballkontakte aufnahm.

Das schlechte Wetter hat Hofmann nicht bloß deshalb gekonnt ignoriert, weil er wusste, dass er gleich mit Bayer Leverkusen ins Charter-Flugzeug nach Athen steigen würde. Er meinte es wirklich ernst mit der guten Laune, denn die Reise zur Play-Off-Begegnung mit Olympiakos Piräus ist seine erste Tour zu einem Champions-League-Spiel in dieser Saison. Zu Saisonbeginn hatte der seinerzeit regierende Cheftrainer Erik ten Hag keine Verwendung für den 33-jährigen Offensivspieler gehabt, der Klub setzte andere Profis auf die Meldeliste der Uefa. Nicht nur Hofmann litt an dieser deklassierenden Entscheidung – auch Ten Hags Nachfolger Kasper Hjulmand bedauerte im Herbst immer wieder das Fehlen des vielseitigen und erfahrenen Profis.

Ein Vergleich der neuen mit der alten Meldeliste verdeutlicht allerdings die Improvisationen, zu denen der Klub im Sommer gezwungen war. Und die Bewegung, die nach wie vor im Kader herrscht. Alle 13 Neuzugänge wurden im September für die Champions League eingeschrieben, Hofmann und der damalige Rekonvaleszent Martin Terrier nicht. Beide kehren nun zurück, während Neulinge wie der stolz präsentierte argentinische Leihspieler Claudio Echeverri und der für mehr als 30 Millionen Euro erworbene Angreifer Eliesse Ben Seghir schon wieder weg sind beziehungsweise noch der Nachhilfe bedürfen. Der aus Bochum geholte und zunächst nach Graz verliehene Verteidiger Tim Oermann ist derweil zum Klub zurückbeordert und in den Champions-League-Kader aufgenommen worden.

Leverkusen hatte Losglück: Statt Dortmund heißt der Gegner nun Piräus

„Wir sind immer noch eine neue Truppe“, hatte Hofmann neulich betont, um eine Zwischenbilanz zu würdigen, die er für lobenswert hält: Im Jahr eins nach der Ära Alonso steht Bayer im Halbfinale des DFB-Pokals, ist in der Bundesliga vorne dabei und international weiterhin aktiv. Die Spiele gegen Piräus entscheiden nun darüber, ob die Champions-League-Saison hausintern bereits als Erfolg gebucht werden darf. „Top vier in Deutschland, Top 16 in Europa“ – so definiert Sportchef Simon Rolfes nach wie vor die Saisonziele, wie er am Dienstag am heimischen Trainingsgelände verriet. Inzwischen beruht die Kalkulation allerdings nicht mehr auf Zuversicht und Hoffnung, sondern auf guten Erfahrungen. Spieler wie Ibrahim Maza, 20, Jarell Quansah, 23, oder Christian Kofane, 19, haben die Erwartungen übertroffen. Andere, so wie Malik Tillman, 23, arbeiten noch daran. Rolfes, der im Sommer selbst Wohlmeinende mit seinem Optimismus irritiert hatte, sieht die Arbeit seiner Abteilung bestätigt.

Hätte es das Los nicht gut gemeint mit Bayer 04, hätte die Reise aus dem verregneten Leverkusen ins verregnete Dortmund geführt, zum dritten und vierten von dann fünf Saison-Treffen mit der Borussia (DFB-Pokal inbegriffen). Doch die Fee bescherte das Wiedersehen mit Olympiakos, für das Hofmann bereits die passende Parole ausgegeben hat: Wie es sich im Fußball gehört, sagte er den Satz mit der Rechnung, die man noch offen habe. Mitte Januar hatte Bayer 0:2 im Karaiskakis-Stadion verloren, es war eine Niederlage, die sowohl unglücklich zustande kam als auch das Prädikat „besonders dämlich“ trug. Das erste Gegentor fiel in der zweiten Spielminute, das zweite kurz vor der Pause. Jeweils mit Leverkusener Hilfestellung. Die Mannschaft habe eben „noch nicht die Stabilität auf höchstem Level“, sagt Rolfes. Der Ausflug nach Piräus bietet nun eine Lehrstunde auf zumindest gehobenem Niveau. Rolfes warnt seine Leute vor einem feurigen Publikum und einem unangenehmen Gegner – aber diese Merkmale dürften die Bayer-Profis selbst im aktuell superschnellen Wettspiel-Takt noch nicht vergessen haben.

Klagen über einen vollen Kalender sind aus Leverkusen nicht zu hören. „Wir brauchen Spiele, um als Mannschaft zusammenzuwachsen“, meint Trainer Hjulmand, während Rolfes sagt, er freue sich, „dass ich in Athen Champions League gucken darf – und nicht auf dem Sofa“. Das Sofa könnte demnächst trotzdem noch zum Sehnsuchtsort werden: Schafft Bayer die Revanche gegen Olympiakos, hält der englische Wochenrhythmus bis Mitte März an. Und womöglich, die Chancen stehen 50:50, führt dann die nächste Europacup-Reise zum FC Bayern statt nach London zum FC Arsenal. Freistaat statt Ausland, so wie im Vorjahr, als das Achtelfinale gegen die Münchner mit zwei demütigenden Niederlagen endete.

Jonas Hofmann würde dennoch nichts zu nörgeln haben: „Mein Ziel ist es, noch möglichst viele Champions-League-Spiele zu bestreiten“, sagte er am Wochenende. Allein die Hymne zu hören habe „etwas Magisches“. Den Zauber konnte man ihm sogar auf dem Trainingsplatz ansehen.