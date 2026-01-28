Bayer Leverkusen hat mit einem überzeugenden Sieg die Playoffs in der Champions League erreicht. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand setzte sich gegen den FC Villarreal problemlos mit 3:0 (2:0) durch und sicherte sich den Einzug in die Zwischenrunde. Vor 30.210 Zuschauern in der ausverkaufen Leverkusener Arena erzielten Malik Tillman mit einem Doppelpack (12. und 35. Minute) und Alejandro Grimaldo (57.) die Treffer.

In den Playoffs könnte Leverkusen auf Olympiakos Piräus oder Borussia Dortmund treffen. Bei einem Sieg wären der FC Bayern oder der FC Arsenal mögliche Gegner. Hier hat die Uefa vor der Auslosung am Freitag in Nyon alle möglichen Konstellationen veröffentlicht. Das Achtelfinale wird am 27. Februar ausgelost, die Playoffs finden am 17., 18. sowie am 24. und 25. Februar statt.

Borussia Dortmund verlor gegen Vorjahresfinalist Inter Mailand durch Treffer von Federico Dimarco (81.) und Andy Diouf (90.+4) mit 0:2 (0:0), erreichte aber dennoch die Playoffs um den Einzug ins Achtelfinale. Allerdings rutschte der BVB aus den Top-16 und muss das Rückspiel der Zwischenrunde auswärts bestreiten. Möglicher Gegner neben Leverkusen ist Atalanta Bergamo.

Eintracht Frankfurt hatte schon vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Zum Abschluss setzte es eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Tottenham Hotspur. Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (47.) erzielte die Führung für das Team aus London, Dominic Solanke (77.) erhöhte.

Die möglichen deutschen Gegner in der Übersicht

Bayern München

Tabellenplatz zwei, direkt für das Achtelfinale qualifiziert.

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus

Bayer Leverkusen

Tabellenplatz 16, für die Playoffs qualifiziert.

Mögliche Gegner (zunächst Auswärtsspiel): Borussia Dortmund, Olympiakos Piräus

Borussia Dortmund

Tabellenplatz 17, für die Playoffs qualifiziert.

Mögliche Gegner (zunächst Heimspiel): Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen