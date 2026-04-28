Nein, das konnte selbst Vincent Kompany mit seiner Prognose nicht gemeint haben. Er erwarte ein offensives Spiel hatte er am Tag vor diesem Halbfinale der Champions League gesagt, und einen Gegner „wie ein Sturm, der auf einen zukommt“. Es war dann ein Orkan, der am Dienstagabend durch den Prinzenpark fegte. Ein Orkan, der seine Mannschaft umwarf. Aber sie stand noch mal auf.