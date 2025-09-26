Der kleine FC Pafos trifft auf den großen FC Bayern: Kapitän David Goldar erklärt den Meister Zyperns, seinen außergewöhnlich rumpeligen Weg in die Champions League – und verrät, wie er Harry Kane stoppen will.

Interview von Javier Cáceres

Bevor David Goldar, der Kapitän des zyprischen Champions-League-Debütanten FC Pafos, die Kamera einschaltet, fragt er, ob das Gespräch mit der SZ aufgezeichnet werde. Nicht, dass er wenige Tage vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) etwas dagegen hätte: „Aber um ehrlich zu sein: Ich komme gerade aus dem Pool“, sagt er lachend, als würde er sich entschuldigen: „So ein Pool ist ein Luxus, ja. Aber ein Luxus, der hier im Sommer zum Grundbedürfnis wird.“ Goldar, 31, stammt aus der galicischen Ortschaft Portas, einem herrlichen, aber verregneten Landstrich im Nordwesten Spaniens, in der Nähe eines Meeres, das Goldar über alles liebt: „Unser Pool ist der Atlantik“, sagt er: „Wir Galicier brauchen das Meer nicht. Aber wir müssen wissen, dass es da ist.“