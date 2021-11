Die Fußballerinnen des FC Bayern haben eine Überraschung beim siebenmaligen Champions-League-Sieger Olympique Lyon verpasst. Das Team von Trainer Jens Scheuer ging am dritten Gruppenspieltag der Königsklasse durch ein Eigentor von Kadeisha Buchanan in der 25. Minute in Führung und wehrte Angriffe gut ab. Doch dann erzielte erst Janice Cayman den Ausgleich (50. Minute), bevor Amandine Henry nach einer Ecke per Kopfball zum 2:1 das Spiel entschied (86.). Damit bleibt Lyon Erster der Gruppe D vor Bayern. Zuvor am Abend hatten die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim bei Titelverteidiger FC Barcelona 0:4 verloren. Der Bundesliga-Dritte liegt vor dem Rückspiel am Mittwoch Platz drei in Gruppe C hinter Barcelona (9) und dem FC Arsenal (6). Der VfL Wolfsburg hatte am Dienstag 2:2 bei Juventus Turin gespielt und ist nun Gruppenzweiter. Die zwei besten Klubs einer Gruppe ziehen in die K.o.-Runde ein.